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Miriam González presenta el partido Democracia21 poniendo el foco en los jóvenes: "Les vamos a poner el sistema a favor"

Los detalles La abogada evita definirse como "izquierda o derecha" y asegura que busca atraer el voto de aquellas personas desencantadas con la política tradicional.

Miriam González, líder de Democracia21
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Miriam González, la abogada que lidera el nuevo partido Democracia21, que se ha presentado este sábado en Madrid, ha propuesto rebajar todos los impuestos de vivienda para los menores de 35 años, para evitar así que el Estado se enriquezca con sus ciudadanos.

Además, González ha criticado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a los que ha responsabilizado de las dificultades de las familias de clase media para comprar una casa o de los jóvenes para alquilar.

Por su parte, la líder de Democracia21 ha incluido entre sus propuestas el despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tanto respecto de los partidos como de las asociaciones de jueces politizadas, además de defender que el ministerio fiscal responda ante el Parlamento, "y no ante el presidente del Gobierno". Asimismo, ha abogado por crear juzgados especializados en corrupción, eliminar los aforamientos, recortar subvenciones a partidos y limitar a dos todos los mandatos.

Miriam González ha explicado que la formación tiene "vocación nacional" y pretende presentarse en todas las provincias, para terminar con actual división en dos bloques. Así, ha evitado definirse como "izquierda o derecha" y ha asegurado que busca atraer el voto de aquellas personas desencantadas con la política tradicional, especialmente los jóvenes.

"Queremos una representación que no sea votar con la nariz tapada", ha expresado, tras lo que ha defendido que "todos lo jóvenes tienen que saber que con su esfuerzo y su trabajo pueden ir a más" y ha asegurado que desde su formación les van a "poner el sistema a favor, no en contra".

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