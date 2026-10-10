Dos estrategias, mismo objetivo: Sánchez y Feijóo ya se ven en Moncloa tras abrir una precampaña de reproches cruzados

Los detalles El PSOE pretende poner el foco en los ataques de sus adversarios y contraponerlos a su propia acción de Gobierno, mientras que el PP califica al Ejecutivo de "mafia", algo que ya acuñó Vox.

Pedro Sánchez ha iniciado la precampaña electoral en Dos Hermanas, Sevilla, reafirmando su confianza en ganar las elecciones y continuar al frente del Gobierno. Durante su discurso, Sánchez destacó la gestión del PSOE y criticó al Partido Popular, acusándolos de recurrir a insultos en la oposición y recortes en el Gobierno. Paralelamente, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, lanzó su precampaña en Madrid, enfocándose en el futuro del país y criticando al Ejecutivo actual, utilizando términos como "mafia". El PNV, por su parte, ha advertido que no pactará con el PP si colaboran con Vox, lo que complica el panorama de alianzas tras las elecciones del 29 de noviembre.

Pedro Sánchez ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un baño de masas en Dos Hermanas (Sevilla), uno de los tradicionales feudos socialistas. El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que volverá a ganar las elecciones y podrá continuar al frente del Ejecutivo durante otros cuatro años. También ha arrancado su precampaña el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en Madrid, que ha tratado de sitiuar su mensaje en el futuro del país: "Es mi nación, es España. Seré su presidente y lo seré de todos".

"Vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar cuatro años más", ha asegurado Sánchez ante sus seguidores, en un acto en el que ha empezado a perfilar el discurso con el que el PSOE pretende afrontar la próxima cita con las urnas. Los socialistas buscan reivindicar su gestión y presentar la confrontación política como una batalla entre la "buena política" y la "mala educación".

Si están en la oposición insultan, dice, y si están en el Gobierno, recortan, ha afirmado el presidente, en una crítica directa al PP. Un mensaje con el que el PSOE pretende poner el foco en los ataques de sus adversarios y contraponerlos a su propia acción de Gobierno.

En paralelo, Feijóo ha asegurado que apenas quiere hablar del jefe del Ejecutivo y ha insistido en que prefiere centrarse en lo que está por venir: "Hoy apenas voy a hablar de él porque vengo a hablar del futuro", ha señalado. Sin embargo, el dirigente 'popular' también ha recurrido a las críticas contra el Gobierno. Entre sus preguntas, ha planteado: "¿Quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez?". Además, ha utilizado el término "mafia" para referirse al Gobierno, un calificativo que también emplea Vox en sus ataques al Ejecutivo.

La precampaña también empieza a dibujar las posibles alianzas que podrían condicionar la formación del próximo Gobierno. El PNV ha advertido de que no pactará con el Partido Popular si los 'populares' llegan a acuerdos con Vox, al que considera una línea roja.

Además, los nacionalistas vascos han trasladado su intención de no integrarse en ninguno de los bloques políticos tras las elecciones del 29 de noviembre. Una posición que añade incertidumbre al escenario de pactos y anticipa que, más allá de los resultados electorales, las alianzas parlamentarias volverán a ser determinantes.

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