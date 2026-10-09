Colau cede el paso a que Rufián sea el candidato de Frente Amplio tanto en Cataluña como a nivel estatal

Los detalles La exalcaldesa de Barcelona ha sido propuesta por Más Madrid para ser la candidata a la presidencia del Gobierno de Frente Amplio y cabeza de lista por la capital catalana.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha invitado a Gabriel Rufián a unirse al proyecto unitario de Frente Amplio y liderar la candidatura tanto en Cataluña como a nivel estatal. Colau, propuesta por Más Madrid como candidata a la presidencia del Gobierno, destacó la importancia de unificar a la izquierda para frenar a la extrema derecha y avanzar en derechos como la vivienda. Ha insistido en incluir a todas las formaciones de izquierda, como Podemos, y ha subrayado que las puertas del Frente Amplio están abiertas para Rufián. A pesar de que ERC no participará, Colau cree que Rufián tiene un papel crucial en la unificación de la izquierda y está dispuesta a apoyarlo en este liderazgo.

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha invitado este viernes a Gabriel Rufián —que continúa dejando en el aire su posición en las elecciones generales del 29 de noviembre— a participar en el "proyecto unitario" de Frente Amplio. Le ha pedido liderar la candidatura tanto en Cataluña como a nivel estatal.

Colau, quien es la propuesta de Más Madrid para ser la candidata a la presidencia del Gobierno de Frente Amplio y cabeza de lista por Barcelona, ha asegurado que "ayudaría a Rufián a unificar a la izquierda a nivel estatal".

"Lo siento porque no tengo ninguna exclusiva que daros", ha dicho, sin embargo, al comienzo de la entrevista en Más Vale Tarde sin concretar si será, finalmente, la candidata. Tras esto, ha afirmado que "es un momento importante, histórico, donde nos jugamos muchísimo".

Así, ha asegurado que "nos jugamos no solo frenar a la extrema derecha", sino también "que haya un proyecto ilusionante que permita avanzar en derechos tan importantes como el derecho a la vivienda", por el que hay miles de personas movilizadas.

"Por el momento que estamos viviendo me he puesto a disposición de un proyecto amplio y unitario que permita tener una propuesta única de la izquierda para juntar todos los votos y que no se pierda ni uno", ha dicho.

En esta línea, ha insistido en sumar a todas las formaciones de izquierda, incluido Podemos. "Por supuesto que Irene Montero tiene que formar parte de esa propuesta", ha reafirmado.

Ha sido en ese momento cuando ha agregado: "Y desde aquí también quiero dejar claro que las puertas del Frente Amplio están totalmente abiertas para Gabriel Rufián". Así, aunque ha apuntado que hasta ahora Rufián se ha presentado con ERC, le ha pedido que ejerza "ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda".

Sobre cuál es el problema para ponerse de acuerdo entre todos los partidos de Frente Amplio, Colau ha afirmado que "hay conversaciones de todo el mundo con todo el mundo", y ha agregado que "por supuesto, solo faltaría".

Tras esto, ha reseñado que ERC ya dijo desde el primer día que no participaría de ninguna propuesta de Frente Amplio, pero ha añadido que "sí que es verdad que Rufián ha sido una de las voces con más fuerza, defendiendo la idea de que en España tiene que haber una única propuesta de izquierdas que haga que no se pierda ni un solo voto".

"Ahí sí que yo le invitaría a ejercer la responsabilidad de cumplir con esa propuesta, con ese discurso", ha resaltado. Colau ha asegurado que, cuando ha salido su nombre para esa candidatura unitaria, muchos le trasladado que "sí, pero también con Rufián". "Creo que Rufián tiene un papel muy importante que jugar", ha asegurado.

"Creo que en los últimos meses ha tenido una capacidad de conexión y de comunicación con el conjunto de la ciudadanía, que es evidente y ha trasladado este sentido común de que no se puede perder ni un solo voto y que tiene que haber una única propuesta. Entonces, en este sentido, yo sí que le invitaría. Estoy totalmente dispuesta a ayudarle si se decide no a no solo poder ser candidato por Cataluña, sino a ejercer ese liderazgo también para unificar esa izquierda a nivel estatal", ha manfiestado.

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