Un PP, dos tonos distintos: de la cautela de Feijóo a la frontalidad de Ayuso

Entre líneas Mientras el líder 'popular' siempre es más conservador en sus ataques al Gobierno, Ayuso no tiene problemas en cargar duramente contra cualquier aspecto del Ejecutivo.

En cada acto conjunto, se evidencia la dualidad en el Partido Popular: el enfoque directo de Isabel Díaz Ayuso contrasta con el tono más prudente de Alberto Núñez Feijóo. Aunque ambos comparten partido, sus discursos en el atril son marcadamente diferentes. Ayuso, en un evento en IFEMA, cuestionó el sistema electoral y sugirió la existencia de una "mafia de Estado". Feijóo, en cambio, se centró en atraer a los votantes indecisos, enfatizando la importancia de escucharlos. Coinciden en criticar la actuación contra la jueza Biedma, pero Ayuso va más allá, sugiriendo conspiraciones y señalando a los acampados de Sol como potenciales criminales.

Cada vez que coinciden en un mismo acto se demuestra que el Partido Popular tiene dos tonos: el frontal de Isabel Díaz Ayuso y el más cauteloso de Alberto Núñez Feijóo. Porque ambos pertenecen al mismo partido, se abrazan y se sientan uno al lado del otro en cada acto... pero cuando toca subir al atril el tono de Feijóo y Ayuso es radicalmente opuesto.

Ayuso, en su intervención este sábado en IFEMA, se metió de lleno en todos los charcos que pudo como poner en duda nuestro sistema electoral: "Es mafia de Estado, nos gobierna la mafia; ¿Cuánta gente pidió votar por correo y no llegó el voto o le llegó tarde?".

En cambio, Feijóo, más cauto esta vez, prefirió centrarse en captar la atención de los indecisos: "Quedan 50 días para hablar con cada español, para hablar con el que nos ha votado siempre, con el que nos dejó de votar y con el que nunca nos ha votado. Sobre todo a ese hay que escucharle".

Sí hay aspectos en los que coinciden en dureza, como es el caso de la jueza Biedma, pero hasta ahí Ayuso siempre quiere ir un paso más allá: "Han intentado acabar con una juez utilizando todas las herramientas del PSOE. ¿Qué más estarán haciendo que no sabemos?".

Así lanzaba una pregunta al aire sembrando una duda que no tuvo para señalar a los acampados de Sol: "Quiero saber si hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas, propalestinos, gestionando esa acampada. Distintos gobiernos han incluido a esa gente en un lista de organizaciones criminales... a los que tenemos en Sol".

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