Última hora política, en directo | El genocidio de Israel en Gaza marca una nueva sesión de control en el Congreso

Entonces, Tellado ha optado por cargar contra el Ejecutivo por las presuntas corruptelas que acechan a su entorno. "Si Sánchez cogiera el Falcón para huir de España con su mujer, con el fiscal general del Estado, con Ábalos, con Koldo... tendría que dejar en tierra a mitad de los imputados porque no habría espacio para tantos", ha asegurado.

A lo que el socialista ha admitido que sus intervenciones le "dan pena", al poner "en el mismo nivel la DANA con el Consejo de Administración de RTVE": "Respétese", ha clamado Bolaños, quien ha apostillado que "lo de Mazón no tiene ni un pase".

La trágica DANA en Valencia se ha colado en la sesión de control de este miércoles a raíz de la pregunta de la diputada socialista Marta Trenzano a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, quien no ha duda en reafirmar que "la Generalitat falló en lo esencial: en estar".

Ester Muñoz exige la financiación a la ley ELA

En su pregunta a Montero, la 'popular' Ester Muñoz ha exigido al Gobierno la financiación de la ley ela sobre la que ha recordado lleva ya un tiempo aprobada, a lo que la vicepresidenta ha subrayado que el Ejecutivo "cumple con las obligaciones presupuestarias de las leyes".

De hecho, se ha preguntado si "las comunidades no son responsables de la totalidad de la asistencia sanitaria de los pacientes". Interrogante que no ha obtenido de respuesta sino reproche de Muñoz: "Este Gobierno es un caos. España no funciona".