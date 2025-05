Ferreras, contundente: "El debate no puede ser si Israel tiene que estar en Eurovisión, sino qué relación tiene España con ese país"

Tras la polémica de Eurovisión y las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el director y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se muestra contundente sobre este asunto.

"El debate no puede ser si Israel tiene que estar o no en el próximo festival de Eurovisión, y si no, no estemos, es decir, el debate tiene que estar en qué relación tiene España con un país que consideramos que está practicando crímenes de guerra y genocidio en Palestina", asegura.

Así, insiste Ferreras, "que Israel no vaya a Eurovisión, pero ¿seguimos haciendo negocios con él? En el vídeo podemos ver además las intervenciones de otros tertulianos de la mesa de Al Rojo Vivo como el politólogo Lluís Orriols o el sociólogo Rafa López.