El fiscalista del novio de Ayuso se desvincula de sus negocios y del fraude, pero asegura que le alquiló el ático

El abogado fiscalista Javier Gómez Fidalgo, asesor de Alberto González Amador, ha declarado este martes como imputado ante la jueza Inmaculada Iglesias, que investiga también al novio de Isabel Díaz Ayuso. Ante la magistrada, Gómez Fidalgo se ha desvinculado de los negocios de González Amador y del fraude fiscal, aunque, posteriormente y a preguntas de laSexta, ha asegurado que le alquiló el ático situado junto a la vivienda propiedad del empresario, donde convive con la presidenta madrileña.

Según fuentes presentes en su declaración, Gómez Fidalgo ha asegurado que conoció a González Amador en mayo de 2022, después de iniciada la inspección fiscal, cuando le pidió que le defendiera ante ella. Además, sostiene que no participó en la operativa de sus empresas y que solo intervino en la inspección cuando todas las declaraciones tributarias estuvieron presentadas.

El fiscalista, cuya declaración estaba fijada inicialmente para el 6 de mayo, tiene la condición de investigado por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, a petición de la Fiscalía. La acusación entiende que es un "cooperador necesario" de los delitos que se imputan a González Amador, al haberle asesorado durante la inspección de Hacienda que dio origen a la causa y como autor de las declaraciones tributarias de la empresa Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering en 2020 y 2021.

Gómez Fidalgo fue quien, en representación del obligado tributario Maxwell Cremona, compareció durante el procedimiento inspector y realizó, en su nombre, numerosas alegaciones que luego se demostraron falsas, según el Ministerio Público.

El alquiler del ático

El fiscalista también figura como comprador del ático anexo a la vivienda propiedad de González Amador en la que vive con Isabel Díaz Ayuso, por el que pagan un alquiler de 5.000 euros al mes, según la versión que el novio de la presidenta autonómica dio a la jueza en la única comparecencia en la que decidió declarar.

La jueza Iglesias, sin embargo, no ha permitido formular preguntas sobre el ático a Gómez Fidalgo, al entender que la compra en sí y el posterior alquiler no forman parte de la investigación, que ha de centrarse en la operativa con las empresas.

No obstante, a preguntas de laSexta a la salida del juzgado, el fiscalista ha asegurado que, efectivamente, alquiló esa vivienda a González Amador, y lo ha calificado como "un negocio como otro cualquiera". "Le he explicado a la jueza todo lo que me ha preguntado y a todas las partes, porque he contestado a todas las partes", ha reivindicado asimismo.

Por otra parte, la jueza ha rechazado el recurso que había planteado González Amador para expulsar de la causa a las acusaciones populares de Más Madrid. La magistrada destaca que no están legitimadas para acusar por delito fiscal, pero sí por el resto de delitos por los que se está investigado: falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios.