La Policía niega que la investigación a una red de narcotráfico implique al diputado canario Gustavo Matos

La Policía Nacional asegura que en la investigación de una red denarcotráfico en Tenerife de momento no hay ningún delito que implique a Gustavo Martos, actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, después de que 'El Mundo' revelase una conversación entre el político socialista y Mohamed Derbah, actualmente en prisión por esa trama.

El propio expresidente del Parlamento canario ha comparecido este martes en la cámara para negar su implicación: asegura que entre ellos solo había una "relación de cordialidad" y que no tenía constancia de posibles actividades irregulares de Derbah cuando se reunió con él para tomar un café.

Ha respondido así a información publicada por 'El Mundo', que alude a un informe de Asuntos Internos de la Policía que apuntaría a una mediación del político socialista entre la organización criminal y la Delegación del Gobierno para frenar inspecciones en clubes cannábicos de la isla, propiedad del empresario libanés, que presuntamente servían de tapadera para el tráfico de estupefacientes.

Ese informe recoge una conversación entre Matos y Derbah en la que el expresidente de la cámara autonómica aparentemente ofrece su ayuda al empresario libanés, que fue detenido hace semanas y permanece desde entonces en prisión provisional. El que fuera presidente del parlamento autonómico, sin embargo, niega cualquier vínculo con el entramado.

Matos lo niega

Ya el lunes, tras la publicación de la información de 'El Mundo', Matos emitió un comunicado en el que la tachaba "filtración interesada y sacada de contexto" y negaba "ninguna participación en los hechos" ni tener "ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional" con el empresario de origen libanés. Según el diputado autonómico, su relación con él se limita a "una relación de cordialidad derivada de amistades comunes", sin "vínculo alguno que pueda tener trascendencia jurídica".

"En el marco de esa relación de cordialidad", según su relato, Derbah le trasladó, junto a su abogado, "una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delitos o de actuaciones irregulares" de la Policía. "Mantuve un único y breve encuentro con el señor Derbah y su letrado, en un lugar público, en el que me expusieron hechos y me mostraron algunas supuestas pruebas", reza el comunicado.

Ya este martes, el diputado ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha denunciado lo que considera "una información sesgada con la única finalidad de producir el mayor daño posible y dar respaldo a una noticia que carece de la más mínima similitud con los hechos".

Matos ha insistido en que su vínculo con el empresario "se ha limitado a una relación de cordialidad, como con tantas personas, derivada de la coincidencia de amistades comunes en el ámbito empresarial y social de la isla de Tenerife y sin que haya existido nunca vínculo alguno que pueda tener trascendencia jurídica, contractual, mercantil o de cualquier otra naturaleza".

Además, ha argumentado que si estuviera implicado "habría estado en otra situación procesal y de investigación". "Si los hechos son tan graves y de tal relevancia, ¿cómo es posible que después de una operación policial de alto nivel a mí no me ha llamado absolutamente nadie?", ha esgrimido. "Es una muestra de que los hechos que se han querido vender como una especie de intermediación con un cártel de narcotráfico no se sostienen por ninguna parte, porque la lógica es aplastante", ha aseverado.

"Jamás he tenido constancia ni indicios de posibles actividadesirregulares del señor Derbah, mucho menos de las que se le imputan ahora (…) Y mucho menos las tenía en el momento en el que me solicita compartir un café para poner en mi conocimiento hechos que, según me transmitió, tenían una enorme relevancia", ha incidido Matos, que ha anunciado que pedirá al juzgado que le faciliten el informe de Asuntos Internos para poner el asunto en manos de sus abogados y ejercer acciones legales.

La investigación

En la causa sobre esta presunta red de narcotráfico, que lleva un juzgado de Arona, se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de estupefacientes, cohecho o blanqueo de capitales, entre otros, según fuentes jurídicas consultadas por laSexta. Por estos hechos fueron detenidas ocho personas, de las cuales siete pasaron a disposición judicial el pasado 1 de mayo.

Seis de estas personas quedaron en libertad provisional con distintas medidas cautelares, principalmente la obligación de presentarse periódicamente en sede judicial. No así Derbah, que ingresó en prisión preventiva comunicada y sin fianza, tras ser detenido el 30 de abril en virtud de una orden de búsqueda y captura.

El empresario de origen libanés afincado en Tenerife es conocido por haber sido la mano derecha del mafioso británico John Palmer en los años 90 en la isla. Entre los seis investigados en libertad provisional se encuentran un jefe de brigada de la Policía Nacional jubilado, un subinspector del mismo cuerpo en activo y un abogado.

Cinco de los siete investigados se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez de Arona y tampoco se pudo practicar la toma de declaración del inspector jefe jubilado, detenido en A Coruña, que fue puesto en libertad. Este, según 'Canarias 7' es Francisco Moar, el mismo que inició la investigación del llamado 'caso Mediador'.