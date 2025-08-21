Escándalo en Argentina: brutal pelea entre aficionados del Independiente y Universidad de Chile

Incidentes entre el Independiente y el Universidad de Chile

El encuentro entre el club chileno y el argentino ha quedado suspendido tras una tremenda batalla campal entre los hinchas, saldándose con diez heridos y noventa detenidos.

El caos se apoderó en el Estadio Libertadores de América tras unos lamentables incidentes entre los aficionados del Independiente y Universidad de Chile. El partido perteneciente a la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana acabó suspendiéndose.

La pelea en el campo del club de Avellaneda dejó imágenes muy duras con rostros ensangrentados a causa del lanzamiento de piedras y asientos y ataques con palos. Incluso se ha podido ver elementos de gran tamaño como inodoros.

Los incidentes ocurridos en la grada culminaron con un total de diez heridos y alrededor de noventa detenidos. Fuentes del club aseguran que de esos heridos, tres se encuentran en estado grave y uno de ellos pertenece a la grada de animación de la Universidad de Chile. Fue trasladado al hospital más cercano en estado crítico.

El incidente ocurrió al final de la primera parte en el momento que aficionados del club chileno lanzaron butacas y trozos de la edificación desde la tribuna visitante, ocupada por 3000 aficionados, hacia la grada baja. En ella estaban presente los aficionados del club Independiente.

La policía desalojó a los aficionados de Universidad de Chile y fue cuando se vivieron los mayores momentos de tensión. Un grupo de barras bravas atacó a los hinchas del conjunto de Buenos Aires. En el campo, el colegiado uruguayo, Gustavo Tejera, decretó la cancelación del partido en el minuto 52.

En un comunicado, la Conmebol ha condenado la brutal pelea vivida y aseguran que "el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la competición para futuras resoluciones". Todavía se desconoce si existen víctimas mortales.