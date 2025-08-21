Resumen del capítulo 3 de Imperio (Kuruluş: Osman) CON SPOILERS: una masacre en el bazar y un secuestro enfurecen a Osman

Si te perdiste el tercer capítulo de 'Imperio' en directo o quieres recordar cada detalle de lo que pasó, te ofrecemos este detallado resumen que, avisamos, está plagado de spoilers.

laSexta estrenó anoche el tercer capítulo de 'Imperio' ('Kuruluş: Osman'), la superproducción turca que ha arrasado en medio mundo y que ahora llega al 'prime time' de la cadena de Atresmedia para desembarcar con fuerza en España.

En esta popular y aclamada serie histórica, Burak Özçivit da vida a Osman I, el fundador del imperio turco.

En los dos primeros capítulos de 'Imperio'...

Tras años de frágil paz desde las guerras lideradas por Ertuğrul Gazi, el clan Kayı vive bajo el mando provisional de su hermano, Dündar Bey. La tensión con el Imperio Bizantino resurge cuando Osman, hijo menor de Ertuğrul, acompaña a su tío a la fortaleza de Kulucahisar para renovar un tratado con el gobernador Yorgopolos. Sin embargo, una emboscada y una red de traiciones dentro del propio castillo revelan que la princesa Sofía conspira en secreto con su amante Kalanoz para destruir la alianza y acabar con los turcos. Osman, tras salvar al gobernador, recibe el permiso para investigar más allá de las fronteras, donde ya intuye que la paz está a punto de romperse.

Poco después, Osman pierde a su amigo y "hermano de sangre", Aybars, en una trampa que lo deja a él gravemente herido. Es rescatado por una misteriosa mujer -Bala Hatun-, con quien establece un vínculo especial. Mientras las intrigas en la corte bizantina se multiplican y el asesinato de Yorgopolos sacude la región, Osman es acusado injustamente y perseguido por enemigos internos y externos. Entre traiciones, pasiones y reliquias sagradas, la figura de Osman empieza a alzarse como un indiscutible y necesario líder, luz en la oscuridad.

Resumen del capítulo 3 de 'Imperio'

Imperio | Kalanoz se une a la princesa Sofía y el efendi Yannis en su "santa cruzada": "Somos la única fuerza que podrá hacer que Bizancio reviva"

Kalanoz se enfrenta a la princesa Sofía tras descubrir que ha sido manipulado. Ella, bajo la tutela del Efendi Yannis, ha ocultado su verdadera identidad. Y es que no solo Sofía, sino también todos los guardias que la rodean, son parte de una orden secreta de la Iglesia de Santa Margarita, una red clandestina que planea resucitar el Imperio Bizantino y acabar con los turcos. Yannis propone al general unirse a su "cruzada sagrada" y Sofía le confiesa a Kalanoz que lo ha amado (y lo ama), pero que no pudo decirle la verdad por obediencia a su líder espiritual.

Mientras, en el mundo turco, el Sheikh Edebali conversa con Osman sobre la misteriosa reliquia con inscripciones proféticas que rescataron de la cámara de Sofía. El guerrero está cada vez más seguro de que ella es la cabecilla de la traición del castillo y que tanto ella como sus seguidores buscan destruir a los turcos para implantar su visión de un renacido imperio bizantino. Edebali y Osman coinciden en la necesidad de crear una alianza fuerte y justa que defienda los valores morales frente a la brutalidad enemiga. ¿Estará Osman destinado a portar la espada sagrada y liderar una nueva era para su pueblo?

Entre tanto, Kalanoz, que había mostrado dudas, termina aceptando unirse a la causa de Yannis y Sofía. Jura lealtad a la cruzada y proclama que está dispuesto a morir por ella, lo que le convierte en un enemigo declarado de Osman. Al mismo tiempo, en el bosque, los hombres de Osman han capturado al espía Teokles, pero la vigilancia falla: alguien lo libera misteriosamente. El responsable es Batur, el hijo de Dündar Bey, quien les ha estado siguiendo en secreto.

Imperio | Bala Hatun es secuestrada por orden de la princesa Sofía

Pero entre tanta oscuridad, el amor es el faro que guía a los espíritus más luchadores. La historia también se centra en los sentimientos que florecen entre Osman y Bala Hatun. Cuando el caballo de Bala enferma, Osman la consuela y logra curarlo, diciéndole que su único deseo es verla feliz. La conexión entre ellos se profundiza, aunque esto despierta los celos de Aygül (prima de Osman y -no tan- secretamente enamorada de él), quien observa la escena desde lejos. Bala también empieza a preguntarse si Aygül tiene sentimientos por él.

En el consejo del clan, Osman expone la traición de Sofía y Yannis entre los suyos. Declara que ha llegado la hora de la guerra santa y pide al pueblo alzarse en armas. Aunque su hermano lo apoya -pero de manera tibia-, su tío Dündar Bey decide esperar el regreso de Ertuğrul Bey antes de tomar una decisión. La tensión política aumenta entre los dos bandos: unos quieren actuar y otros temen desatar un conflicto a gran escala.

Mientras tanto, Yannis presenta al Príncipe Salvador, un nuevo y temible aliado, bajo las órdenes de Sofía, que promete hacer correr sangre turca en nombre de Bizancio.

El capítulo culmina con momentos de alta tensión: Bala es secuestrada tras una emboscada organizada por Sofía en el bazar, donde no queda ni un alma en pie, y Osman, al descubrir que Teokles fue liberado, acuchilla a su primo Batur públicamente como castigo por traición.

Además, mientras Osman investiga, se revela que antes de morir, Yorgopolos le confesó que no confiaba en Sofía ni en Kalanoz. El ataque al bazar y el secuestro de Bala representan un nuevo y duro golpe para Osman, que jura castigar a los responsables, incluso si eso significa enfrentarse a su propia sangre.