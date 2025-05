Ayuso y Aguirre caldean el camino hacia el congreso del PP pidiendo a Feijóo una "batalla cultural" e "ilusionar" para echar a Sánchez

A falta de algo más de un mes para que arranque el congreso del Partido Popular (PP), empiezan a surgir voces que cuestionan la gestión de su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, como son las de las baronesas madrileñas. Mientras que Esperanza Aguirre lamenta que no se está dando la batalla cultural, su sucesora, Isabel Díaz Ayuso, pide al partido generar más ilusión. Horas después de sus declaraciones, Feijóo recoge el guante.

"Todas las batallas hay que darlas y hay que ganarlas", ha asegurado el presidente 'popular' a la salida de un encuentro informativo durante la mañana de este martes. Tesis que mantiene su secretaria general, Cuca Gamarra, quien también ha subrayado que desde Génova la dan "todos los días. O sea que ahí vamos a seguir". Precisamente, en ese modo campaña también ha hablado Feijóo a primera hora, cuando descartó ser "un tirano que hace y deshace a su mero antojo" ni tampoco "un chisgarabís que se desdice a la primera de cambio": "Lo que prometa, lo haré"

"La línea de Ayuso es la que debería seguir todo el PP" Esperanza Aguirre

Palabras que llegan después de que la que fuera presidenta 'popular' en la Comunidad de Madrid lamentara que su formación "no ha sabido dar la batalla cultural" durante la presentación de su nuevo libro 'Una liberal en política' este lunes. Quizás por alguna llamada de atención, o por nada en especial, Aguirre reculaba y cerraba filas este martes al reconocer que Feijóo la había dado "recientemente con el tema de la vivienda y de las nucleares".

No obstante, no fue la única pullita que el actual líder 'popular' recibió de Aguirre durante la presentación de su libro horas antes, a la que acudieron tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como su favorita y autora del prólogo, Díaz Ayuso. Favoritismo obvio en vista a los halagos que le dedicó, asegurando que era "la única" que hablaba de España. Incluso, destacó que "la línea de Ayuso es la que debería seguir todo el PP".

¿Y cuál es esa línea? Pues la de acabar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ilusionando. A ojos de la presidenta, "un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez", ya que "tiene que ilusionar", siendo este uno de los reproches más repetidos a Feijóo y que Miguel Tellado considera que "viene de la mano" de la celebración del congreso. Misión para la que Ayuso asegura que "no sobra nadie, especialmente ahora que sufrimos el gobierno más cínico corrupto y antiespañol de nuestra historia".

Perfiles moderados y el sistema de primarias

Una cruzada para la que los 'populares' se preparan en busca de unos nuevos postulados ideológicos para lo que Feijóo ha tirado de perfiles moderados. En concreto, se lo ha encargado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; al de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; a la eurodiputada Alma Ezcurra; y a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Precisamente, Moreno insta a evitar la polarización a favor del diálogo "que caracteriza a la vía andaluza".

Se trata de la piedra angular de lo que será la próxima cita 'popular', prevista para julio, en la que, sin embargo, no está Ayuso ni su estilo "a la madrileña". Preguntada sobre ello, Aguirre prefiere quitarle importancia asegurando que son "diecisiete comunidades autónomas", pero que en todo caso "la ponencia política va a estar ya bastante prevista". En ese sentido, también ha destacado que la mano derecha de Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, va a ser el presidente del comité organizador del congreso de los populares.

Convención en la que Feijóo volverá a postularse como presidente aunque para ello todo apunta a que cambiaría el sistema de primarias. Su intención sería la de eliminar la votación de militantes y que todo vuelva a depender solo de los compromisarios. Sin embargo, la madrileña cuenta con mucho peso en la militancia, por lo que discrepa de la pretensión de su todavía presidente. Aunque no lo critica de forma pública, fuentes del PP confirman a laSexta que ella el sistema lo quiere como está. Aguirre, por su parte, no se moja en este asunto y así no caldea más el camino al congreso.