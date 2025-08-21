Trump desafía a Putin e insta a Ucrania a golpear a Rusia: "Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor"

Los detalles El mandatario republicano ha culpado a su antecesor, "el corrupto y tremendamente incompetente Joe Biden", de que este ataque no tuviera lugar antes de lo previsto porque "no dejó" que los ucranianos contraatacaran.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a sorprender en un giro de los acontecimientos en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia. Tras mantener diferentes conversaciones con los mandatarios de ambos países, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, el republicano ha instado a Kiev a atacar a Moscú.

Trump ha culpado a su antecesor, "el corrupto y tremendamente incompetente Joe Biden", de que este ataque no tuviera lugar antes de lo previsto porque "no dejó" que Ucrania contraatacara permitiendo únicamente que se defendieran.

"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia", afirma.

Asimismo, destaca que "esta es una guerra que nunca habría ocurrido" si él hubiera "sido presidente" cuando esta estalló: "Cero posibilidades, ¡se avecinan tiempos interesantes!". Estas palabras se relacionan con el mandato de Biden en el que no se permitió a Kiev la venta de sistemas de mayor alcance para atacar objetivos en territorio ruso.

En los últimos días se han mantenido multitud de conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo y frenar la guerra, la última de ellas en la Casa Blanca con Zelenski, después de que Putin viajara a Alaska. Sin embargo, un nuevo cambio de opinión sorprendía este jueves a los seguidores del republicano.

El mensaje del magnate estadounidense ha sido escrito en su perfil de Truth Social horas después de que el Ejército ruso atacara presuntamente una fábrica de productos electrónicos fundada por Estados Unidos con cientos de drones en territorio ucraniano.