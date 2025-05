Israel cede a las presiones y permite la entrada de cinco camiones con ayuda en Gaza tras tres meses de bloqueo

Israel ha tenido que ceder ante las presiones de sus aliados. Cinco camiones con suministros de ayuda humanitaria han entrado este lunes en Gaza tras casi tres meses de bloqueo, según ha confirmado el Ejército israelí en una nota de prensa. "Cinco camiones de la ONU con ayuda humanitaria, incluyendo alimentos para bebés, fueron trasladados hoy lunes a través del cruce de Kerem Shalom hacia la Franja de Gaza", ha confirmado el Cogat, el organismo militar israelí responsable de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

Esta decisión llega después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconociese en una comparecencia durante la mañana de este lunes que permitiría la entrada de "ayuda limitada" en el enclave palestino. En ese mismo anuncio aseguró, sin atisbo de vergüenza, que lo haría porque se lo han exigido sus principales aliados internacionales.

"Nuestros mejores amigos en el mundo, senadores que sé que respaldan a Israel, vienen y me dicen: 'Te daremos toda la ayuda que necesitas para una victoria total. Armas, apoyo para eliminar a Hamás, apoyo en el Consejo de Seguridad (de la ONU), pero no podemos seguir recibiendo imágenes de hambruna (en Gaza)'", reconocía descaradamente el jefe de Gobierno de Israel.

El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, ha confirmado por su parte en un comunicado que las autoridades israelíes les han permitido reanudar "temporalmente" la entrega de ayuda humanitaria "de forma limitada", y que hoy entrarán nueve camiones a través del cruce de Kerem Shalom.

Casi tres meses de bloqueo

Israel había prohibido la entrada de comida, agua, gasolina y medicamentos a Gaza desde hace once semanas, lo que hace que medio millón de personas (un 20% de la población de la Franja) ya afronten inanición, según un estudio de la ONU. Fletcher ha pedido que Israel permita la entrada de ayuda "sin trabas a los civiles que la necesitan con tanta urgencia", y ha insistido en que la ONU "tiene un plan claro, práctico y basado en principios para salvar vidas a gran escala".

No obstante, el Gobierno israelí argumenta que gran parte de la anterior ayuda terminó en manos del grupo terrorista Hamás, y quiere repartir próximamente la ayuda humanitaria a través de puntos de distribución militarizados gestionados por la empresa estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza.

La ONU pide la apertura de dos puntos de entrega

Fletcher, además, ha exigido que Israel abra al menos dos cruces hacia Gaza, uno en el norte y otro en el sur del enclave; que no limite el número de camiones y que no ataque en los puntos de entrega. Una treintena de organizaciones humanitarias israelíes, entre ellas Gisha y Rompiendo el Silencio, denunciaron hoy en un comunicado conjunto que Israel solo permite la entrada de una ayuda mínima para no detener los bombardeos y seguir "ampliando su presencia física en Gaza y trasladar por la fuerza a la población civil".