Mónica Oltra, procesada por encubrir los presuntos abusos de su exmarido a una menor tutelada

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y ex alto cargo de Compromís Mónica Oltra y de parte de su equipo por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada. El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia, al que ha tenido acceso EFE, desestima los recursos de apelación interpuestos por distintos miembros del equipo de Oltra -la exconsellera ni recurrió ni se adhirió a los recursos de sus antiguos colaboradores- contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de dictar auto de procedimiento abreviado "por imperativo legal" en cumplimiento de la orden de la misma Sección Cuarta de la Audiencia de que se reabriera la causa.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima de los abusos- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación Gobierna-te- contra el archivo provisional dictado el 2 de abril del año pasado por el Juzgado. La exvicepresidenta está investigada, junto con varios de sus más estrechos colaboradores en la Conselleria de Igualdad, por el supuesto encubrimiento de los abusos a una menor tutelada cometidos por su exmarido, que fue condenado y que cumple una pena de 5 años desde febrero de 2024.

Tras conocerse el auto, Oltra ha afirmado en una publicación en su cuenta de X: "Dret a acusar" (derecho a acusar), y ha reproducido una "imagen gráfica" del actor Francis Murray Abraham interpretando al inquisidor Bernardo Gui en la película 'El nombre de la rosa'. Contra el auto del juzgado de Instrucción 15 que finalmente ordenaba el procedimiento abreviado presentaron recursos ocho ex altos cargos, entre ellos Carmen Fenollosa, cuyo recurso ha sido estimado y se archiva la causa contra ella porque los hechos con los que tenía relación finalmente no formaron parte del procesamiento.

La Audiencia recuerda que en su propio auto de junio de 2024 donde ordenaba reabrir el proceso ya decía que "tratándose de hechos de considerable complejidad, en los que intervinieron de diferentes maneras y en distintos momentos un considerable número de personas", no podía "descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento". Añade además que los altos cargos implicados, por sus respectivas responsabilidades en la Conselleria de Asuntos Sociales, no pueden considerados ajenos a los hechos.

Resalta la Audiencia que el auto recurrido no vulnera la presunción de inocencia y que "es suficiente con la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de la implicación, lo que no excluye la posibilidad de que tal implicación no exista. Es así porque esta resolución, que fija la legitimación pasiva, no prejuzga la culpabilidad de un investigado, ni de forma alguna excluye su inocencia, limitándose a conferir al encausado un determinado estatus como parte procesal".

Tras el auto de la Audiencia, Vox ha celebrado la decisión judicial y ha recordado que en el mes de julio presentó en el Juzgado de Instrucción 15 de València el escrito de acusación en el que solicitaba la apertura de juicio oral para Mónica Oltra y los funcionarios imputados. En ese escrito, se acusaba a la exvicepresidente valenciana de prevaricación, abandono de menores, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento y pide tres años y medio de prisión para la exconsejera de Compromís durante el gobierno regional que dirigió el socialista Ximo Puig.