Los niños y niñas de la Franja de Gaza se mueren de hambre tras más de 60 días de bloqueo humanitario de Israel

Más de dos meses han pasado. Más de 60 días, 63 para ser exactos, han pasado ya desde que Israel bloquease la entrada de suministros en la Franja de Gaza. Desde que Netanyahu decidiera hacer su guerra de otra forma. Una en la que, jornada a jornada, la hambruna se apodera de los ciudadanos y las ciudadanas gazatíes. De los niños y de las niñas inocentes que viven, que malviven, en el lugar.

Las imágenes son durísimas. Niños, recién nacidos, desnutridos. Muriendo de hambre ante la imposibilidad de que la ayuda humanitaria pueda entrar en la Franja. Es la forma, la nueva forma, de matar de Israel. La forma en la que está asesinando a los gazatíes.

Porque no son solo bombas las que matan. Porque no son solo los disparos. Porque apenas hay comida en Gaza. Porque apenas hay tan siquiera agua. Todo, por el bloqueo impuesto por un Netanyahu que no permite que entre alimento alguno.

El agua también se está acabando. Deshidratados, matándose por apenas unas gotas según cuenta la ONU. Los niños, descalzos, corren para poder beber lo último que queda de la manguera de uno de los pocos camiones cisternas que llega a la zona.

España pide a Israel que permita el acceso de ayuda

Mientras, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha denunciado la situación de hambruna que viven los palestinos en la Franja de Gaza. Junto a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para refugiados palestinos, ha pedido a Israel que levante el bloque humanitario que mantiene desde hace 63 días.

Albares, en una declaración después de conversar con Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU, ha calificado de "inaceptable" la "situación de hambruna" en Gaza a causa de este bloqueo, que Israel reanudó el 18 de marzo tras dar por roto el acuerdo de alto el fuego.

En ese sentido, Albares ha pedido a Israel que permita "ya" la entrada de ayuda humanitaria que ha "bloqueado desde hace siete semanas": "Es urgente que entren alimentos, es necesario para salvar vidas".

"Estamos preparados para seguir enviando nuestra ayuda para paliar la hambruna en Gaza", ha remachado Albares en su mensaje, publicado en su cuenta de la red social X.