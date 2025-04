Marlaska, desautorizado por Sánchez, guarda silencio tras una crisis que no le cuesta el puesto (por ahora)

Fernando Grande-Marlaska se encuentra en una situación delicada tras ser desautorizado por Pedro Sánchez, quien anuló un contrato de compra de munición con una empresa israelí para atajar una crisis en la coalición de gobierno. Aunque el enfado con el ministro es notable, especialmente en Sumar e incluso en el ala socialista, Marlaska mantiene el respaldo del presidente y no se prevén dimisiones. El contrato, polémico por ir en contra del compromiso de no comerciar con armamento con Israel, fue inicialmente defendido por Interior, que alegó dificultades para anularlo. Sin embargo, Sánchez ordenó su cancelación, desautorizando así a Marlaska.

Fernando Grande-Marlaska queda tocado, pero se mantiene en su puesto -al menos de momento-, después de que Pedro Sánchez le desautorizase al rescindir el contrato de compra de munición que el Ministerio del Interior había suscrito con una empresa israelí para así poder atajar la peor crisis de la coalición de toda la legislatura. Una crisis que, al menos de momento, se salda sin ceses, aunque el enfado con el ministro era importante en Sumar.... e incluso en el ala socialista del Gobierno.

Pese a todo, fuentes del Ejecutivo trasladan que Marlaska cuenta con la confianza del presidente y que en Moncloa nadie habla de dimisiones. Dicen que ha cometido un error, sobre todo el de no informar, pero que ya está y que no ha cometido ninguna ilegalidad. Además, apuntan que Sánchez y Marlaska han hablado varias veces en las últimas 48 horas y que el ministro también ha hablado con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ayer, charleta en el Consejo de Seguridad, antes de entrar.

El ministro, por su parte, públicamente guarda silencio: no se ha pronunciado desde que estalló el cisma y este viernes no tiene agenda oficial, como tampoco la tuvo la víspera. De hecho, no se espera que hable hasta el lunes.

El jueves, tras conocerse la decisión de rescindir unilateralmente el contrato, adoptada después de que el propio presidente diera instrucciones para encontrar una solución, fuentes de su departamento se limitaban ha recordar que Interior ya intentó anularlo y "llegó hasta donde pudo". "El procedimiento abierto ahora no es una vía que dependa del ministerio", agregaban.

El peor cisma de la coalición

El origen de toda esta crisis está precisamente en un contrato millonario con una empresa israelí para adquirir munición con la que abastecer a la Guardia Civil, una adquisición que chocaba directamente con el compromiso del Ejecutivo de no comprar ni vender armamento a Israel en plena guerra en Gaza. Al trascender ese contrato, Sumar y sobre todo Izquierda Unida presionaron para que se anulara. Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, sostenían que lo habían intentado, pero que no era posible.

Interior había intentado rescindir el contrato en cuestión en octubre, pero este acabó formalizándose en pleno Viernes Santo, según consta en la Plataforma de Contratación Pública. Desde el Gobierno defendían que la Abogacía del Estado desaconsejó rescindirlo, advirtiendo de que, de hacerlo, habría que abonar igualmente el material sin recibirlo, porque el proceso administrativo ya estaba demasiado avanzado dar marcha atrás.

Pero, al final, Sánchez intervino; estaba en juego su propia palabra, porque él mismo había asegurado en el Congreso que no habría compraventa de armas con Israel mientras continuaran los ataques en la Franja. Y cuando dio la orden de encontrar una solución, fue dicho y hecho. Un golpe de timón con el que desautorizaba abiertamente a su titular de Interior.

Los socios no piden su dimisión

Ya este viernes, con las aguas más calmadas, Yolanda Díaz ha celebrado que Sumar haya "conseguido" que Marlaska diera marcha atrás en su "error" y ha evitado cargar contra sus socios. En declaraciones a 'RNE', recogidas por Efe, la vicepresidenta segunda tampoco ha pedido la dimisión de Marlaska y ha manifestado no cree que haya perdido autoridad para seguir al frente de Interior, porque "rectificar nos hace mejores".

Por su parte, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha reconocido en 'TVE' que todos los escenarios estuvieron sobre la mesa, incluido el de abandonar el Gobierno, y ha insistido en que Interior había incumplido un acuerdo del Consejo de Ministros "Nosotros lo que dijimos fue: o rectifica o se tiene que ir. Ha rectificado, es un trágala de Marlaska", ha incidido, durante una entrevista en la que ha agradecido a Sánchez su intervención para solucionar el problema.

Las otras crisis de Marlaska

No es la primera vez que el titular del Interior se sitúa en el centro de la polémica, aunque es de los pocos miembros del gabinete que se mantiene en el Gobierno desde que Sánchez le nombró ministro de su primer Ejecutivo en 2018. Desde entonces, no han sido pocas las ocasiones en las que la oposición-e incluso los propios socios del Gobierno- han reclamado la dimisión de Marlaska.

Algunas de las crisis más graves que le han puesto en el punto de mira han sido su gestión de la tragedia de la valla Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes cuando intentaban cruzar la frontera; el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbatedurante una operación contra el narcotráfico o la crisis humanitaria en Canarias por el hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín. Pese a todo, Sánchez siempre le ha mantenido.