Avisos por lluvias en el norte peninsular mientras el sol sigue siendo el protagonista en el sur

Los detalles Las temperaturas mínimas bajarán en casi toda España, dejando unas noches entorno a los 25 grados en el sur peninsular y unos 10 grados menos en el norte.

Este jueves se esperan lluvias y tormentas en varios puntos de la península, lo que aliviará el calor reciente. Se han emitido avisos amarillos en el Cantábrico, con tormentas que podrían dejar 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, y en el litoral catalán, donde podrían caer 30 litros en una hora. Las Islas Baleares enfrentan un aviso naranja por lluvias de hasta 50 litros en una hora. También se prevén fuertes rachas de viento que podrían afectar incendios. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con 15 grados en el norte y hasta 28 en Cataluña. Las máximas seguirán bajando, excepto en Extremadura y Ourense, donde subirán.

Este jueves habrá avisos en algunos puntos de la península por lluvias y tormentas que aliviarán algo el calor de los últimos días. En concreto, hay avisos amarillos en el Cantábrico (Cantabria y País Vasco) por tormentas que podrían dejar 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También en el litoral catalán podrían caer 30 en una hora, mientras que la peor parte se la llevan las Islas Baleares (Mallorca y Menorca), en aviso naranja por lluvias que alcanzarían los 50 litros en una hora.

También podría haber este jueves fuertes rachas de viento, sobre todo en algunos puntos de los incendios que podrían hacer cambiar la dirección del fuego. Respecto a las temperaturas mínimas, bajarán levemente en casi todo el país. En el norte, se situarán sobre los 15 grados, aunque en Castilla y León podrían ser solo 13 grados.

En cambio, en el sur, las mínimas estarán entorno a los 20 grados, con puntos del litoral andaluz y Murcia alcanzando casi los 25 y en Cataluña llegando a los 28.

Respecto a las máximas, siguen bajando. Seguiremos estando más frescos que en los últimos días, sobre todo con bajadas en Andalucía y Murcia (aunque se mantendrán por encima de los 2o grados), pero sí subirán las temperaturas en Extremadura llegando a 35 grados y en Ourense (31).