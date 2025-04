¿Qué pasará con los 6,6 millones del contrato de balas con Israel? El Gobierno sostiene que su fórmula evitará pagarlos

El Gobierno ha decidido rescindir el contrato millonario adjudicado a una empresa israelí para suministrar munición a la Guardia Civil, atajando así una crisis en la coalición por el incumplimiento del compromiso de no comerciar armas con Israel. El Ejecutivo asegura que no se pagarán los más de 6,6 millones de euros del contrato, ya que se denegará el permiso de importación del material. La vicepresidenta Yolanda Díaz afirma que la rescisión es legal. Por otro lado, el Partido Popular llevará el caso al Tribunal de Cuentas, criticando la decisión como un "abuso de poder" y alertando de posibles responsabilidades económicas.

El Gobierno ha conseguido atajar la peor crisis en el seno de la coalición con la decisión de rescindir el contrato millonario adjudicado a una empresa israelí para suministrar munición a la Guardia Civil. La tensión entre los socios, disparada por el incumplimiento del compromiso de no comprar ni vender armas a Israel, se disipa, pero ahora quedan varios interrogantes, como qué va a pasar con los más de 6,6 millones de euros en los que estaba valorada la adjudicación y si la empresa israelí podría pedir una indemnización.

Moncloa ya avanzó el jueves que la Abogacía del Estado y los ministerios competentes estaban estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones ante la decisión de rescindir el contrato. De hecho, lo que había defendido Interior previamente es que no se podía dar marcha atrás porque la Abogacía había advertido de que la tramitación del contrato estaba demasiado avanzada y anularlo supondría tener que pagar por el material sin recibirlo.

Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, sostienen que con la fórmula que han encontrado no se va a pagar ese dinero. ¿Cuál es esa fórmula? El comunicado del jueves ya indicaba que la Junta de inversión de material de doble uso denegará a la empresa israelí el permiso de importación del material por razones de interés general y, "acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato". Las fuentes precisan ahora que, como no se va a permitir la entrada del material en España, Interior dirá que no se cumple el contrato.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido este viernes que la rescisión del contrato es "completamente legal", aunque prevé que puede haber litigios. "No corremos ningún riesgo, no hay ninguna acción incorrecta", ha defendido no obstante, en una entrevista con 'RNE' recogida por la agencia Efe. dio razones jurídicas a Marlaska amparadas en la legalidad internacional para defender la rescisión del contrato.

El PP acude al Tribunal de Cuentas

El Partido Popular, sin embargo, ha anunciado este viernes que llevará el asunto ante el Tribunal de Cuentas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se preguntaba ya la víspera "cuánto vale la rescisión de ese contrato" y quién la iba a pagar. Ahora, los 'populares' critican lo que consideran una muestra de "abuso de poder" por parte del presidente del Gobierno "por motivos únicamente políticos y, por tanto, arbitrarios, en una adjudicación ya publicada hasta en el BOE".

"¿Quién va a pagar la decisión de Sánchez de rescindir el contrato por interés personal?", insisten desde el PP, que alerta de que esto "tendrá un alto coste económico y, ante ese pago sin contraprestación, nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo". A esa responsabilidad, añaden, "tendrán que hacer frente patrimonialmente quienes la ocasionen, no el bolsillo de los españoles".