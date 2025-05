Margarita Robles reacciona entre risas al mensaje en el que Sánchez la llamó "pájara": "¿Por qué me voy a sentir dolida?"

"¿Por qué me voy a sentir dolida?". Esa ha sido la reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras conocer la conversación que ha desvelado 'El Mundo' entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que bromeaban con que Margarita Robles "se acuesta con el uniforme" y es "una pájara".

El intercambio lo inicia Ábalos el 14 de noviembre de 2020: "Estoy viendo la entrevista a Malasaña en laSexta", dice. "¿Qué tal? Margarita dirás", responde el jefe del Ejecutivo, junto a varios emoticonos de risas. "Sí, según la nominó Ayuso. Por encima del bien y del mal. Un patrimonio nacional", agrega el entonces secretario de Organización del PSOE.

"Ah. Jajjaa [sic], no lo recordaba. Jajja [sic]", contesta el presidente. "Yo tampoco lo recordaba pero lo han sacado", le responde Ábalos. Y Sánchez ironiza: "Yo creo que se acuesta con el uniforme". "Sí, el suyo", remacha el entonces ministro. "Jajajas. Es una pájara", sentencia Sánchez. Pero Ábalos advierte: "No sé si serán todos tan comprensivos".

"No opino de conversaciones privadas"

Este lunes la ministra ha reconocido que ha leído los mensajes que se enviaron Ábalos y Sánchez y que no se ha sentido "dolida" al verlos. "¿Que como me encuentro? ¿No me veis? Aquí me veis estupendamente, estoy encantada con el éxito de la feria", ha asegurado Robles entre risas en referencia a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF), donde se encontraba.

De esta manera, ha indicado que ella no puede tener "opinión de una conversación privada que tuvo lugar hace muchísimos años ya". "Yo no opino de conversaciones privadas", ha insistido Robles ante las incesantes preguntas de los periodistas. Así, una y otra vez ha repetido que es una "conversación privada" y que "ha pasado muchísimo tiempo". Eso sí, todo esto lo ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que "lo importante es que trabajemos en el Gobierno".

Al ser preguntada directamente sobre qué pensó al ver que Sánchez la llamaba "pájara", la ministra de Defensa se ha reído. "Soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Creo que es una expresión que ni siquiera sé yo si se ha dicho o no se ha dicho", ha indicado.

"No tiene mayor relevancia"

En un momento dado, una periodista le ha preguntado si ha hablado con el presidente del Gobierno, una pregunta que ha sorprendido a Robles, quien se ha vuelto a reír y se ha limitado a decir que "vengo del Consejo de Ministros", lo que da a entender que, efectivamente, ha visto al jefe del Ejecutivo tras la publicación de estas conversaciones.

Así ha continuado la ministra, quien ha continuado señalando que "es una conversación privada entre dos personas en la que yo no tengo nada que decir" y ha añadido que es "un contexto totalmente diferente". "Es realmente lo que siento y lo que es", ha apuntado.

"¿Por qué me voy a sentir dolida?", ha respondido entre risas. "Cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dice o lo que diremos. Es de hace mucho tiempo, sin mayor relevancia y sin mayor trascendencia", ha señalado.

Aunque parecía mentira que Robles pudiera reírse aún más en ese corrillo con periodistas, al ser preguntada por cómo es su relación con Sánchez ahora, la ministra ha soltado una carcajada. Atónita, se ha reído y les ha espetado a los periodistas presentes: "juzguen ustedes, después de siete años sigo aquí en este Gobierno".