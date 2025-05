El PSOE cambia de postura y apoyará el embargo de compra de armas a Israel ante la presión de sus socios a la izquierda

El PSOE, finalmente, sí respaldará la propuesta para cambiar la ley sobre el embargo de compra de armas de todos los países denunciados ante la Corte Penal Internacional, como es Israel. Un cambio de postura que está previsto se materialice durante la tarde de este martes con el voto a favor de la bancada socialista a la proposición de ley de Sumar y resto de grupos.

De esta manera, la medida de los de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saldrá adelante, incluso, si los siete diputados de Junts per Catalunya optan por rechazarla. De hecho, lo haría con un margen mínimo de un voto a favor, y teniendo en cuenta que no falle ninguno de los apoyos ya comprometidos por la izquierda.

Según cuentan fuentes del PSOE a laSexta, con este respaldo el "Gobierno -con el presidente, [Pedro Sánchez,] a la cabeza- y el grupo parlamentario demuestran su compromiso con el pueblo palestino y contra la guerra" que Tel Aviv libra contra la Franja de Gaza desde hace más de un año. Precisamente, este lunes el también secretario general de los socialistas exigió la salida de Israel del festival Eurovisión.

Hace un año el PSOE no hubiera vetado a Israel en Eurovisión"

Palabras celebradas por el espectro político a la izquierda del PSOE que, sin embargo, no duda en presionar exigiendo que no sea hipócrita. Por ejemplo, la vocal en el Congreso de los Comuns, Aina Vidal, ha explicado que "no se entendería que saliéramos fuertes diciendo que debemos impedir" que Israel participe en Eurovisión "y en la misma no hiciéramos todo lo posible" para frenar el genocidio. Desde el BNG, Néstor Rego ha mantenido esa línea advirtiendo que "si las declaraciones luego no tienen un correlato de actuación práctica" su grupo lo denunciará.

Con la presión ya ejercida, Sumar no duda en sacar pecho del cambio de postura socialista al subrayar Verónica Martínez Barbero que "la labor" de su formación "no es gratuita", puesto que "hace un año el PSOE no hubiera vetado" la participación del Estado hebreo en el festival. Viraje que entre los de Díaz se recibe con agradecimiento e, incluso, con alegría por estar "a favor de que España se sitúe donde tiene que estar".

En ese sentido, Martínez Barbero ha subrayado que "esta norma no solo habla de Israel", sino que "sirve para que, en el futuro, cualquier país que cometa un genocidio como está haciendo Israel, deba tener las mismas consecuencias". Por ello, ha defendido que la Cámara Baja "debería aprobar su admisión a trámite para que pueda ser debatida". De hecho, destaca que "ha de hacerlo como una muestra más del compromiso del Gobierno y de la sociedad española contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza".

Relaciones diplomáticas y comerciales

Todo apenas unas semanas después de que se conociera que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Interior, se viera obligado a frenar una serie de contratos con Tel Aviv de compra de armas ante las críticas de sus socios, pero también de la hemeroteca. Y es que fueron varios los miembros del Ejecutivo que una vez iniciada la ofensiva israelí, en octubre de 2023, sobre el enclave palestino mostraron su compromiso de no adquirir más armamento al país.

De hecho, este asunto llegó a provocar un gran cisma entre el PSOE y las formaciones a su izquierda que alberga el paraguas de Sumar. Fue tal la brecha abierta en el Consejo de Ministros que la única titular de Izquierda Unida (IU) en él, Sira Rego, exigió una auditoría de todas las adjudicaciones con empresas israelís. Incluso, de no suprimir los mensajes, amenazó con dejar su cargo en manos de la militancia y dejar de compartir Gobierno con los socialistas.

Relaciones comerciales en materia de defensa en cuyo marco, según el último informe de Estudios para la paz, se ejecutaron entre octubre de 2023 y marzo de 2025 hasta 135 operaciones de compraventa de material defensivo con empresas israelís. Además, España exporta armamento a Tel Aviv por valor de 5,3 millones de euros. A estos vínculos se suman los diplomáticos, pese a las últimas idas y venidas entre los Estados.