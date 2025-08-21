El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil y ella responde: "Los que no aportan, que se aparten"

"Pediría que me dejaran de insultar, pero con ello no van a conseguir que deje de trabajar y de decir la verdad", ha asegurado Barcones

¿Qué ha dicho? "La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos", ha denunciado Bendodo.

Este jueves es crucial para combatir los incendios en España, aunque se intensifica la disputa política. El PP ha acusado a Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, de ser una "pirómana", criticándola por supuestos insultos a gobiernos autonómicos. Elías Bendodo, vicesecretario del PP, afirmó que los incendios no se apagan con ideología, sino con colaboración. Esto ocurrió tras las críticas de Barcones a comunidades gobernadas por el PP por demandas "imposibles" al Ejecutivo central. Barcones, en respuesta, calificó las acusaciones de irresponsables y destacó su compromiso con la verdad y el trabajo, pidiendo que cesen los insultos.

Las autoridades aseguran que este jueves es un día determinante para acabar con el fuego en España. Pero mientras mejora la extinción de los incendios, se recrudece la batalla política. Ahora, el PP ha dado un paso más en sus ataques constantes al Gobierno y ha llamado pirómana a la directora general de Protección Civil, a la que señalan por, dicen, insultar a los gobiernos autonómicos.

Ha sido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien ha señalado a Virginia Barcones por ser una "pirómana más" y ha pedido al Gobierno que se entere "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional".

Esa ha sido la respuesta del 'popular' apenas 24 horas después de que Barcones acusara a algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado "cosas imposibles" en materia de colaboración al Ejecutivo central.

"¿Hasta dónde vamos a llegar?"

Apenas unas horas más tarde, cuando la directora general de Protección Civil daba una rueda de prensa para contar la situación de los incendios en España, ha sido preguntada por las declaraciones de Bendodo. Unas acusaciones que ha considerado "poco responsables y éticas". "¿Hasta dónde vamos a llegar?", se ha preguntado Barcones. "Hay miles de hombres y mujeres que han abandonado sus casas. Los que no aportan, que se aparten hasta que acabe esta situación", ha añadido.

De esta manera, Barcones, quien se ha mostrado indignada por los insultos del Partido Popular, ha denunciado la campaña personal de difamación que está sufriendo y ha avisado: "pediría que me dejaran de insultar, pero con ello no van a conseguir que deje de trabajar y de decir la verdad".

Además, la directora general de Protección Civil ha hecho hincapié en que "no es cierto que la ayuda haya llegado tarde, la ayuda ha llegado cuando la han solicitado. No es cierto que no hayan llegado los medios que han pedido".