Un hombre es detenido en Los Palacios (Sevilla) tras haber provocado un incendio en un bar porque no tenían mayonesa

Los detalles Después de que varios camareros le comentaran que no había mayonesa, el pirómano se fue a una gasolinera cercana, consiguió un bidón de gasolina y comenzó a verterlo sobre la barra del local cuando todavía había gente dentro.

Un hombre de 50 años fue detenido en Los Palacios, Sevilla, tras provocar un incendio en un bar al no encontrar mayonesa. Acompañado de su hijo, el hombre pidió montaditos en la cafetería Las Postas. Al recibir una respuesta negativa sobre la disponibilidad de mayonesa, fue a una gasolinera cercana, compró gasolina y prendió fuego al bar, provocando una explosión. Una camarera lo siguió hasta que fue arrestado por la Guardia Civil. El hombre sufrió quemaduras y un camarero resultó con una leve quemadura. Los daños superan los 7.000 euros.

Por muy surrealista que pueda llegar a sonar, un hombre ha sido detenido en Los Palacios (Sevilla) tras prender fuego a un bar de la localidad con una botella de gasolina después de que los camareros le dijeran que no había mayonesa en el establecimiento.

El hombre, de unos 50 años de edad, acudió al bar acompañado de su hijo y pidieron un par de montaditos la tarde de este miércoles. Cuando el camarero de la barra de la cafetería Las Postas, lugar del incidente, se los sirve, el hombre pregunta si tienen mayonesa, a lo que el camarero le responde que no.

El hombre vuelve a preguntarle lo mismo a otra camarera, ya en la terraza del establecimiento, y esta le reafirma que no tienen mayonesa. Tras esta segunda respuesta negativa, el cliente se levanta, va a una gasolinera situada a apenas unos metros de la cafetería en cuestión, y vuelve con una botella de litro y medio de gasolina que, inmediatamente, rocía sobre la barra y prende fuego pese a que, entre clientes y trabajadores, había unas seis personas presentes. Además, debido al incendio, se produce una explosión.

Otra camarera siguió al cliente que había prendido fuego hasta la plaza de Andalucía, a unos 100 metros de la cafetería, donde fue detenido por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y llevado a un centro de salud para ser curado de las quemaduras de diversa consideración que sufrió.

Aparte de él, solo el camarero que estaba atendiendo en la barra resultó herido, en su caso por una leve quemadura en la mano. No obstante, los testigos aseguran que varios podrían haberse gravemente afectados, como un señor mayor que llega a pasar junto a las llamas y hasta un niño pequeño que había estado en el lugar apenas unos segundos antes de que estallara el fuego. Los daños provocados entre el incendio en sí y lo que se ha dejado de ganar en una tarde como esta pueden superar los 7.000 euros.

Por otro lado, según han podido saber los agentes de la Policía Local de Los Palacios, el pirómano es natural de Córdoba y está trabajando circunstancialmente en algún polígono de este municipio del Bajo Guadalquivir.