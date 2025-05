Israel mata de hambre y sed a toda la Franja de Gaza en un genocidio en directo en pleno siglo XXI

Es el día a día en Gaza. El día a día de un genocidio en directo. De uno en pleno siglo XXI. En el que ya han sido asesinados por Israel más de 52.000 gazatíes. Más de 52.000 personas, desde ese inicio de las ofensivas israelíes el 7 de octubre de 2023. Desde que Netanyahu comenzase con sus bombardeos en un ataque sobre la población civil a la que está matando de otras dos formas.

Porque en Gaza ya no entra comida. Porque desde hace dos meses, el bloqueo impuesto por el mandamás de Israel hace que no haya alimento. Que no entre nada que llevarse a la boca y que los gazatíes mueran de hambre. Que niños y niñas, que recién nacidos, estén muriendo. Que sus padres sepan que no hay nada que hacer para salvar sus vidas.

"Osama sufre infecciones respiratorias recurrentes y diarrea crónica", cuenta la madre de un niño que, a sus cinco años, apenas pesa 9 kilos.

Pero es que tampoco hay agua. Según la ONU, la gente se está matando tan solo por unas simples gotas. Porque el acceso a la misma se ha vuelto imposible. Cuando llega uno de los camiones cisterna, las personas luchan. Los niños corren descalzos para recoger lo último que quede cayendo por la manguera.

Solo queda la opción de los comedores. De los pocos que hay. En los que, además, no hay alimentos para todos. Porque Netanyahu está matando a los gazatíes, a los y las civiles gazatíes, de la manera más cruel posible.

Un crimen de guerra que está quedando impune. Uno, denunciado por la ONU. En el que día a día mueren civiles. Mueren niños y niñas inocentes sin que se esté haciendo nada por evitarlo. En las últimas 24 horas, al menos 50 personas han fallecido en la Franja de Gaza.