El abogado de Elisa Mouliaá resta importancia al borrado de las conversaciones con Errejón: "No veo mayor problema"

"Ella borró mensajes por consejo de su anterior letrada y hoy lo ha dicho en su declaración, no veo mayor problema", explica el abogado Alfredo Arrién en Más Vale Tarde.

Este viernes, Elisa Mouliaá ha entregado su teléfono al juez Carretero para examinar las conversaciones que la actriz mantuvo con Íñigo Errejón relación con la presunta agresión sexual que el exportavoz de Podemos y Sumar habría cometido en septiembre de 2021.

Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá, ha repasado en Más Vale Tarde lo acontecido esta mañana en el juicio y ha destacado la actitud colaborativa de su clienta: "Elisa ha presentado su móvil y ha señalado cuáles son las conversaciones más importantes".

Arrién ha señalado que la denunciante no solo ha presentado sus mensajes con Errejón, sino también los que se intercambió "con dos amigas el día siguiente de los hechos".

No obstante, la propia Elisa Mouliaá ha reconocido que hay mensajes borrados en esas conversaciones, aunque para su abogado, esto no tiene importancia a nivel pericial: "Ella borró mensajes por consejo de su anterior letrada y hoy lo ha dicho en su declaración, no veo mayor problema".

Por su parte, Íñigo Errejón, a quien también se le había solicitado la entrega de su teléfono, ha recurrido esta petición del magistrado, por lo que no ha entregado su móvil, algo que, según Arrién, no ha sentado nada bien al juez. "Hemos visto a Carretero muy enfadado", ha dicho para concluir.