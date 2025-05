La investigación del apagón se centra en la "sobretensión": Aagesen anticipa que "no va a ser una única causa"

El comité que investiga el apagón masivo en la Península está priorizando la variable de la "sobretensión", aunque aún no ha determinado las causas finales. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha afirmado que no será una única causa, descartando un ciberataque en Red Eléctrica y problemas de cobertura o red. La investigación se centra en identificar el origen de la sobretensión y analizar si los cortafuegos funcionaron adecuadamente. Aagesen ha señalado que la sobretensión puede deberse a un conjunto de factores, como un gran mallado de la red o la caída de generación, y que se determinarán las responsabilidades una vez conocidas las causas.

El comité que investiga las causas del apagón masivo que dejó sin luz a toda la Península hace tres semanas está "priorizando" la variable de la "sobretensión", aunque de momento no ha llegado a las "causas finales" del cero energético. Así lo ha trasladado este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, que a su vez ha avanzado que "no va a ser una única causa". "Va a haber más, seguro", ha asegurado la también ministra de Transición Ecológica.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Onda Cero', tres semanas después del apagón histórico, en la que ha insistido en que la hipótesis de un ciberataque en Red Eléctrica está descartada. Aunque no se ha descartado un ataque cibernético en el segundo nivel del sistema, en los centros de control, también ha apuntado que "hasta el momento" tampoco ha aparecido ningún indicio de que se produjera.

Aagesen también ha reiterado que no está encima de la mesa que el problema fuera de cobertura, de reserva o de red, como ya trasladó en Al Rojo Vivo hace dos semanas. No obstante, ha señalado que lo que sí están percibiendo es que "una red muy mallada provoca en casos de baja demanda problemas de sobretensión" y ahora mismo "el comité está priorizando esa variable, la sobretensión, dentro de los análisis".

La sobretensión, ha apostillado sin embargo, "se puede deber a un conjunto de causas", como un gran mallado -cableado- de la red que provoca potencia reactiva o la caída de generación. "Estamos viendo el cúmulo de factores, qué es causa y qué es consecuencia", ha precisado Aagesen. "Hay que saber qué causó esa sobretensión, de momento no tenemos la certeza y no hemos llegado a las causas finales", ha reconocido

Según ha indicado, lo que ahora se está investigando es "esa sobretensión quién la originó" o "en qué situación estaban los distintos nudos" en los que opera la red. "Tenemos que ver dónde se generan esas sobretensiones y cuando tengamos la certeza identificar si fue la caída de generación o fue la propia generación que cayó porque se protege", al igual que 'saltarían los plomos' en una casa, según ha explicado la vicepresidenta.

Más de una causa

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica ha señalado que hay que comprobar "si ha habido un problema a la hora de aplicar los cortafuegos", puesto que en el pasado ha habido eventos que se han quedado "aislados" y no han afectado a todo el sistema.

"Estamos analizando si los cortafuegos funcionaron o no funcionaron", ha apuntado, precisando que Red Eléctrica "tiene que tener certeza de que los cortafuegos están funcionando y se utilizan los más adecuados", pero también "cada uno de los operadores del sistema tienen que cumplir con una normativa y que los parámetros estén dentro de los parámetros de funcionamiento".

"Sepamos las causas y cuando sepamos las causas, tendremos las responsabilidades", ha incidido en todo caso Aagesen, que sí ha anticipado que "dado el sistema y cómo funciona entendemos que no va a ser una única causa, va a haber más, seguro, con seguridad". "Tendremos que ver si hay varias responsabilidades o solo hay una responsabilidad, pero hasta que no sepamos esas causas, no podemos dirimir esas responsabilidades", ha insistido.

"No hablamos solo de sobretensión, hablamos de pérdidas de generación", ha explicado también la vicepresidenta, que ha detallado que "la propia pérdida de generación en cascada produce una subida de tensión". "Por eso tenemos que ver por qué o los cortafuegos no funcionaron o esa sobretensión a qué se debió, cuál fue el origen", ha reiterado.