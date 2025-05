Europa ya no puede mirar hacia otro lado: primeros y tibios pasos frente al genocidio de Israel en Gaza

Israel ha masacrado ya a más de 53.300 personas en Gaza, entre ellas hay más de 16.200 niños. Y Europa empieza a reaccionar al fin, aunque de forma aún tímida. En las últimas horas, la intensificación de la cruenta ofensiva militar israelí en la ya devastada Franja, donde miles de bebés podrían morir de forma inminente por culpa de su bloqueo a la ayuda humanitaria, han llevado a Reino Unido y la Unión Europea a anunciar medidas frente a un genocidio que Israel viene perpetrando casi con total impunidad.

Así, la Comisión Europea se ha abierto a revisar el acuerdo de asociación con Israel. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, así lo anunciaba este martes, después de que hasta 17 países del bloque lo solicitaran, entre ellos España, que, junto con Irlanda, Eslovenia y Luxemburgo, le había enviado una carta ara pedir la revisión del acuerdo, al igual que hizo Países Bajos.

El acuerdo con Israel, que entró en vigor en el año 2000, contempla precisamente en su artículo 2 que la relación entre las partes y el acuerdo en sí deben basarse en el respeto a los derechos humanos, los mismos que Israel está pisoteando en Gaza. Tras la reunión de los ministros de Exteriores de la UE, Kallas indicó que "hay una fuerte mayoría" a favor de revisar ese artículo en cuestión. "Pondremos en marcha este ejercicio y, mientras tanto, corresponde a Israel desbloquear la ayuda humanitaria", aseveró.

Reino Unido emprende acciones

Por su parte, Reino Unido ha anunciado la suspensión de las negociaciones con Israel para un nuevo acuerdo comercial bilateral y que va a "revisar la cooperación" con el Estado hebreo. "Esto ha sido necesario por las acciones del Gobierno de Netanyahu", apuntaba su ministro de Exteriores, David Lammy, en una declaración en la Cámara de los Comunes recogida por Efe, mientras su departamento informaba de que había convocado a la embajadora israelí por la expansión de las operaciones militares en Gaza.

Además, Reino Unido ha anunciado sanciones a dos organizaciones, dos asentamientos ilegales y tres personas que han "apoyado, incitado y promovido la violencia" de los colonos israelíes contra las comunidades palestinas en Cisjordania. Entre los sancionados están la activista ultra Daniela Weiss, exalcaldesa del asentamiento ilegal de Kedumim, y su organización, Nachala, así como la promotora inmobiliaria Libi Construction and Infraestructure y su propietario, Harel Libi.

Ya el lunes, los líderes de Reino Unido, Francia y Canadá prometieron tomar "acciones concretas" si Israel no cesaba su ofensiva en Gaza y levantaba el bloqueo a la ayuda. "No nos quedaremos con los brazos cruzados", advertían Emmanuel Macron, Keir Starmer y Mark Carney, que tacharon de "intolerable" el "sufrimiento humano" de la población gazatí. "Si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar y no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, tomaremos otras medidas concretas en represalia", avisaban.

España, hacia el embargo de armas

En España, entretanto, el Congreso de los Diputados daba este martes luz verde a la tramitación parlamentaria de una iniciativa para permitir el embargo comercial de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como es el caso de Israel, pese al rechazo de PP y Vox. Este miércoles, además, la Generalitat de Cataluña ha anunciado el cierre de su oficina exterior en Tel Avivante la masacre de Israel en Gaza.

Con respecto al consenso alcanzado en la Unión Europea para revisar el acuerdo con Israel, fuentes del Gobierno lo consideran "un pequeño gran éxito". "Vamos camino a que sea evidente lo que está haciendo Israel", dicen desde el Ejecutivo, que de momento no va a dar ningún paso diplomático más. Las fuentes consultadas apuntan que hay que ir de la mano de Europa y que no se pueden tomar decisiones unilaterales, aunque la voluntad del Gobierno es avanzar en esa línea y "estar en el lado correcto de la historia".

Israel sigue adelante con su matanza

Israel, por su parte, ha rechazado la decisión de la Unión Europea de revisar su acuerdo de asociación, alegando que "endurece la posición de Hamás". Así lo ha manifestado su ministro de Exteriores en redes sociales, donde también ha cargado contra Reino Unido, aseverando que "si, debido a su obsesión antiisraelí y a consideraciones de política interna, el Gobierno británico está dispuesto a perjudicar la economía británica, es su propia prerrogativa".

Pese al aumento de la presión internacional sobre Israel para poner fin a los bombardeos y al bloqueo sobre Gaza, sobre el terreno sus fuerzas siguen adelante con su implacable ofensiva: solo durante la madrugada del miércoles se ha cobrado al menos 24 víctimas mortales más, de acuerdo con 'Al Jazeera'.

El ejército israelí mantiene desde hace una semana una intensa campaña de bombardeos en el marco de su nueva ofensiva terrestre, que ha bautizado como 'Carros de Gedeón', con la que planea apoderarse de más territorio del devastado enclave palestino. El propio Netanyahu proclamó el lunes que tomará el control de "todas las zonas" de la Franja y que solo permitiría una entrada "mínima" de ayuda para no perder el apoyo de sus socios.