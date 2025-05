Los pederastas de la red del 'Pelicot catalán' del Raval sabían que la víctima era una niña: "¿Tu primera de 14?"

Lo sabían. Los pederastas de la red del Raval, de la red que dirigía el llamado 'Pelicot catalán', sabían que la víctima tenía 13 años. Que era menor de edad. Que la joven con quien tenían relaciones sexuales era una niña. Así se sabe, así se ve, en los mensajes que forman parte del sumario judicial a los que ha tenido acceso 'El Periódico'.

En ellos, se recoge cómo el principal sospechoso de la trama dejaba claro al resto de investigados, al resto de pederastas, la edad de la menor. Que tenía 13 años. Todo, antes de los encuentros sexuales que tenían lugar en la calle Unió, en Barcelona.

En las conversaciones que mantenían vía chat se pueden leer mensajes y frases, ya investigados, como "Je je, huele a coñito de niña de 13", y una repuesta del 'Pelicot catalán' de que la conoció "con 13 recién". El sumario, como afirma el anteriormente citado medio, está lleno de este tipo de palabras. "Si eres capaz de follarte a una nena de 14 tenemos mucho en común", afirma en un momento dado el principal sospechoso de la trama a uno de los investigados.

Al respecto, en unos mensajes que datan de julio de 2021, uno de los acusados ya muestra su preocupación por si la menor denunciase: "No sabes cuándo esa niña puede abrir la boca y se te va a ir la vida a la mierda. No te estoy amenazando ni nada, pero no grabes a nadie por tu bien y menos teniendo sexo con una menor de edad".

"¿Tu primera niña de 14?"

Y hay más mensajes. "¿Tu primer trío? ¿Tu primera niña de 14?, pregunta el 'Pelicot catalán' a otro de los acusados, y un mes después insiste en que "no es 'fake' la cría. "¿Le sigues buscando nenes para que se la follen?", cuestiona uno de los investigados al principal sospechoso.

Son mensajes que dejan claro que los acusados, que todos los acusados, sabían la edad de la joven, una menor de 13 y de 14 años en el momento de los hechos, antes de tener relaciones con ella en 2020 y en 2021. Hay quien incluso expresó sus dudas una vez concluido el primer encuentro sexual: "Me bajo del tren. Me vi incómodo. Necesito un poco más de edad".

Según cuenta 'El Periódico', el juzgado remarca que del contenido de estos mensajes ya analizados por los Mossos se "deduce claramente" no solo las "relaciones sexuales con la menor con penetración", sino que además "realizaba una actividad de captación a través de Internet para mantener relaciones sexuales" con la niña.

"Algunas de las conversaciones reproducidas en algunos casos o por sí solas no son explícitas de lo que puede haber sucedido, pero analizadas en ese contexto no son simples bravuconadas o bromas de mal gusto. Revelan una gran probabilidad de que se hayan realizado agresiones sexuales por parte de los hombres citados", concluye el juez.

Indican, además, que los Mossos ya han identificado a gran parte de los participantes en los encuentros sexuales con la niña por sus perfiles en redes. El cabecilla almacenaba los mensajes, y gracias al análisis de su agenda se pudo saber quién era miembro de esa red. Todos, menos él y otro acusado, están en libertad provisional acusados de agresión sexual de una menor.

Detenido ya en 2010

El historial delictivo del hombre ya conocido como el 'Pelicot catalán' se remonta a 2010. Es en ese año cuando la Policía le detiene en un club de alterne en el que había menores de edad. Al no demostrarse que había mantenido relaciones sexuales, quedó en libertad.

Después, en Barcelona, se muda a un piso en el que según la investigación hay al menos 25 niños que terminan sufriendo agresiones sexuales. Una de ellas, una menor que terminaría denunciando. Es su segunda detención, ya en 2022 y con 40 años.

Los Mossos d'Esquadra encuentran entonces una cantidad ingente de material pedófilo en su vivienda, en muchos casos producido por él mismo, pero vuelve a quedar en libertad porque ni la Fiscalía, ni la Generalitat, ni la familia de la menor solicitaron prisión provisional.

Así, después sigue haciendo vida completamente normal, hasta que una persona vuelve a denunciarle por haberle ofrecido mantener relaciones con una menor y es entonces cuando se destapa definitivamente la trama de pederastia que lideraba desde hace años y cuando por fin se ordena su ingreso en prisión provisional.