Bombardeos a cada hora en la Ciudad de Gaza mientras Israel prepara la invasión

Bombardeos cada hora. Esa es la terrible realidad que sufre la Ciudad de Gaza mientras Israel prepara la fase preliminar de la invasión. La frecuencia de los bombardeos es prácticamente de uno cada hora mientras en el barrio de Zeitún (sur) y la localidad de Yabalia (al norte de la capital), el Ejército israelí concentra tropas y equipos de una división de blindados a la espera de lanzar la invasión.

"¿Cada hora? ¡Cada media hora sabemos de uno (ataque)!", ha dicho a EFE en una llamada telefónica el director de la unidad del Ministerio de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos por la ofensiva israelí, Zaher al Waheidi.

En los últimos días, en la capital gazatí al menos 30 personas mueren cada día por los cada vez más intensos bombardeos de Israel. El 17 de agosto, 33 palestinos perdieron la vida en los ataques; al día siguiente, 27; y el día 19 fueron 36, según los recuentos diarios compartidos con EFE por Sanidad.

Uno de los últimos bombardeos se produjo contra el barrio de Sheikh Radwan, impactando cerca de una tienda de campaña utilizada como centro de carga de dispositivos entre la población. Las imágenes tras el bombardeo, publicadas por la Red de Noticias Quds (vinculada a Hamás), muestran cuatro cadáveres y al menos dos heridos retorciéndose en el suelo junto al punto de carga en llamas.

Otro ataque en el campamento de refugiados de Shati, junto a la playa, acabó con la vida de otras cuatro personas. EFE pudo ver cómo además en torno a una veintena de familias abandonan la ciudad diariamente por temor a la nueva ofensiva israelí, desplazándose hacia el sur del enclave.

Las estimaciones sitúan a cerca de un millón de personas en la ciudad de Gaza, mientras que gran parte del resto de la población (de un total de 2,1 millones de personas) se hacinan en el sur de Gaza. Solo en el área de Mawasi, en las playas al sur, la ONU aseguraba a principios de julio que se concentraban unas 425.000 personas, si bien desde entonces se han producido varias olas de desplazamientos a causa de las órdenes de evacuación de Israel.

Al teléfono, Al Waheidi explica que él mismo se quedará en la ciudad de Gaza y asegura que en el sur no queda espacio para más gente. En la noche del miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército acortar los plazos para emprender la toma de la Ciudad de Gaza, apremiando así el inicio de la invasión, aún en su etapa preliminar.