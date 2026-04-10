Guerra en Irán, en directo | El ministro de Defensa de Pakistán borra su mensaje acusando a Israel de "cometer un genocidio en Líbano"

Kuwait acusa a Irán de atacar instalaciones "vitales" de su país y urge al cese "inmediato" de hostilidades Las autoridades de Kuwait han mostrado este jueves su "más enérgica condena y repudio" a "los ataques criminales" perpetrados durante la noche de este jueves contra "varias instalaciones vitales" al interior de sus fronteras, los cuales ha atribuido a Irán "y sus agentes", pidiéndoles que cesen "de inmediato y sin condiciones" sus hostilidades en la región, pese al alto el fuego acordado por las autoridades iraníes con Estados Unidos. "El Ministerio de Exteriores expresa la condena y más enérgico repudio de Kuwait a los ataques criminales perpetrados por la República Islámica de Irán y sus agentes, incluidas las facciones, milicias y grupos armados leales a ella, mediante drones que tomaron como objetivo varias instalaciones vitales en el país, el jueves por la noche", ha denunciado en un comunicado la cartera kuwaití. Estos ataques, según ha subrayado la cancillería del país, constituyen una "flagrante violación de la soberanía" de Kuwait y su espacio aéreo, así como "un escandaloso incumplimiento del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de Naciones Unidas". Todo ello, escasos días después de haberse anunciado la tregua entre Estados Unidos e Irán, tras las hostilidades desatadas luego de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán y las represalias del país asiático en la zona. Europa Press Compartir en X

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Hizbulá lanza ataques sobre Tel Aviv y Ashdod, en el centro de Israel, sin dejar víctimas El grupo chií Hizbulá lanzó la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, una de las oleadas de ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos. Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local (22:00 GMT del jueves) en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel en información recogida por medios locales. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la activación de las alarmas en Tel Aviv se debió a la caída de restos y metrallas de los misiles interceptados. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) aseguró que no se registraron heridos ni víctimas. Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por Hizbulá en el marco de este nuevo capítulo de conflicto entre el Estado judío y el grupo proiraní, desencadenado a raíz de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán. EFE Compartir en X

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El ministro de Defensa de Pakistán borra su mensaje acusando a Israel de "cometer un genocidio en Líbano" El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, eliminó este viernes una publicación en la que llamaba a Israel "una maldición para la humanidad", en un momento en el que Islamabad se prepara para acoger las negociaciones de paz entre Irán y EEUU. "Israel es un mal y una maldición para la humanidad. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano", escribió Asif en X. El mensaje fue recibido con indignación por parte del Gobierno de Israel, el cual afirmó que "esta declaración no puede tolerarse de ningún gobierno, y menos aún de uno que se proclama árbitro neutral de la paz", respondió la Oficina del Primer Ministro de Israel en X. Pakistán logró mediar este miércoles una tregua de 14 días entre EE.UU. e Irán, pero Israel ha continuado sus ataques en Líbano con el argumento de que el país no está recogido dentro del cese al fuego. Esos ataques han llevado a Irán a decidir que no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en el Líbano, informaron este viernes las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria. EFE Compartir en X

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EEUU convoca al embajador de Irak para condenar los "ataques terroristas" de milicias proiraníes a su diplomacia El Departamento de Estado de Estados Unidos ha convocado este jueves al embajador iraquí Nizar Jirulá "para expresar la enérgica condena del Gobierno estadounidense a los atroces ataques terroristas" de milicias iraquíes proiraníes "contra personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses", al calor de lo que la cartera ha denunciado como una "emboscada" este miércoles "contra diplomáticos estadounidenses en Bagdad". "El subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha convocado hoy (jueves) al embajador iraquí Nizar Jirulá para expresar la enérgica condena del Gobierno estadounidense a los atroces ataques terroristas perpetrados por milicias afines a Irán desde territorio iraquí contra personal e instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluyendo la emboscada del 8 de abril contra diplomáticos estadounidenses en Bagdad", reza el comunicado firmado por el portavoz adjunto de la cartera diplomática, Tommy Pigott. Estos ataques, ha denunciado el 'número dos' de Marco Rubio, "se suman a cientos de atentados en las últimas semanas contra ciudadanos estadounidenses, instalaciones diplomáticas e intereses comerciales, así como contra países vecinos de Irak, instituciones iraquíes y civiles, incluso en la región del Kurdistán iraquí". Europa Press Compartir en X

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El precio del petróleo se acerca a 97 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias en la apertura El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 0,8% en torno a las 8.15 horas de este viernes y se movía por encima de los 96,7 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 0,6%, hasta los 98,4 dólares por barril. La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este viernes se produce tras las nuevas amenazas a Irán del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que abandone de inmediato cualquier posible cobro de tasas a los petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras supuestas "informaciones" no confirmadas sobre presuntas tarifas impuestas a las embarcaciones que deseen cruzar por ese enclave que conecta los golfos Pérsico y de Omán. "Hay informaciones que indican que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz. Más les vale que no lo estén haciendo y, si lo están haciendo, más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo", ha advertido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social. Europa Press Compartir en X

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Muere el exministro de exteriores iraní Jarazi por sus heridas en un bombardeo a inicios de abril El exministro de Exteriores iraní Kamal Jarazi ha muerto este jueves a causa de las heridas que sufrió en un bombardeo sobre Teherán el 1 de abril, en el marco de la guerra por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo han confirmado familiares del propio Jarazi a la agencia de noticias iraní IRNA, situando el fallecimiento de quien se desempeñaba como jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores "unas horas" antes de medianoche. Su muerte se produce tras la de su esposa, finada en el mismo bombardeo en el que resultó herido el también antiguo asesor del líder supremo Alí Jamenei. El diplomático de 82 años ejerció como ministro de Exteriores durante casi una década, desde 1997 hasta 2005, y en los últimos años había sido estrecho asesor del que fuera líder supremo de Irán hasta su muerte en la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de marzo. Europa Press Compartir en X

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Trump carga contra el 'Wall Street Journal' por cuestionar su "victoria" en Irán: "Se arrepentirán" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó contra el 'Wall Street Journal' después de que el medio calificara como "prematura" su declaración de "victoria" en la guerra de Irán. "El 'Wall Street Journal', uno de los peores y más imprecisos consejos editoriales del mundo, aseguró que yo declaré una victoria prematura en Irán. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de prematura!", publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social. El diario había señalado en un editorial y reportes informativos que la situación en Irán no podía considerarse una "victoria" consolidada, al advertir que cualquier evaluación en ese sentido sería prematura. Según el rotativo, aunque la presión militar y diplomática de Estados Unidos había generado avances y un alto el fuego temporal, Teherán mantenía capacidad de influencia en la región y el escenario seguía siendo inestable, lo que abría dudas sobre la durabilidad de los resultados anunciados por la Casa Blanca. "Gracias a mí, Irán nunca tendrá un arma nuclear. Y muy pronto verán cómo empieza a fluir el petróleo, con o sin ayuda de Irán, y para mí no hay diferencia . El 'Wall Street Journal', como siempre, se arrepentirá de sus palabras. Siempre son rápidos para criticar, pero nunca para admitir sus errores, ¡que es casi siempre!", continuó. Mensaje de Trump en la red social Truth Compartir en X

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Irán niega haber lanzado cualquier ataque en la región durante el alto el fuego La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que las fuerzas armadas del país no han lanzado ningún ataque contra países de la región desde que empezó el alto el fuego acordado con Estados Unidos el pasado martes. En un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite de la República Islámica afirmó que si el Ejército ataca algún objetivo será anunciado de forma oficial y "valiente". Este mensaje llega después de que Kuwait, que ha sido blanco habitual de los ataques iraníes desde el inicio del conflicto, dijera haber interceptado drones y misiles en las últimas horas que se dirigían contra infraestructura energética en el país. La agencia de noticias estatal de Arabia Saudí SPA también reportó ataques contra instalaciones de energía horas antes que provocaron la muerte de una persona. La Guardia Revolucionaria agregó que, si estas informaciones son verdad, "son trabajo del enemigo", en referencia a Israel y Estados Unidos. Compartir en X

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Las negociaciones sobre el conflicto en Irán se tambalean El frágil alto el fuego en Oriente Medio atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras las versiones sobre lo acordado difieren entre las partes, nuevos episodios de violencia y tensiones estratégicas amenazan con hacer descarrilar unas negociaciones que tienen ahora un nuevo epicentro: Islamabad. La capital de Pakistán se ha convertido en el escenario donde Estados Unidos e Irán intentarán reconducir la situación. Las autoridades locales han blindado la ciudad con un despliegue de seguridad sin precedentes, decretando incluso dos días festivos para reducir desplazamientos y minimizar riesgos. El punto de reunión será el lujoso Hotel Serena, completamente cerrado al público, donde se alojarán las delegaciones. En torno a este enclave se ha establecido un perímetro de varios kilómetros, convirtiéndolo en el auténtico corazón de unas negociaciones de las que depende no solo la estabilidad regional, sino también el equilibrio económico global. Uno de los grandes focos de tensión es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. Aunque Irán insiste en que permanece abierto, la realidad es más compleja: el tráfico se ha reducido drásticamente y está sujeto a nuevas condiciones. → Todo sobre Ormuz, Líbano y el pulso nuclear en la región te lo cuenta Murad Odeh en laSexta Murad Odeh Compartir en X

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