Orinando en las casas de los muertos, dedicando bombardeos y matanzas con música: las muchas atrocidades de los soldados de Israel

El contexto A pesar de que Netanyahu les define como "el Ejército con más moral del mundo", los militares hebreos han cometido numerosos crímenes de guerra que ellos mismos han grabado y compartido.

Benjamin Netanyahu describe a sus tropas como el "Ejército con más moral del mundo", a pesar de las numerosas acusaciones de crímenes de guerra cometidos por sus soldados. Las fuerzas israelíes han sido acusadas de llevar a cabo acciones brutales en Gaza y otras regiones, documentando sus propios actos en videos compartidos en redes sociales. Estos incluyen ejecuciones de civiles, burlas hacia las víctimas y profanación de hogares palestinos. A pesar de las pruebas, muchas investigaciones no han tenido consecuencias. Las acciones de las tropas han sido criticadas por su crueldad y falta de humanidad, mientras que Netanyahu sigue respaldando a sus militares.

"El Ejército con más moral del mundo". Así define Benjamin Netanyahu a sus tropas. Así habla de sus militares. De unos soldados que han arrasado Gaza, que quiere destruir el sur de Líbano y que, además, han documentado ellos mismos los muchísimos crímenes de guerra que han cometido.

Porque se ha presenciado un genocidio en tiempo real. Porque han grabado y compartido por sí mismos multitud de vídeos en redes sociales que, de mostrar todos, darían para horas y horas frente a una pantalla. Les ha importado poco que sus víctimas fueran civiles. Les ha importado poco que fueran mujeres o niños.

Han llegado a lanzar cuerpos de palestinos desde los tejados. Han, incluso, orinado en las casas de las familias que han asesinado. Se han burlado, de la forma más macabra e inhumana posible, de los recuerdos de sus víctimas. Entre ellos, la ropa interior de las mujeres de Palestina, con la que se han fotografiado en repetidas ocasiones en una especie de fetiche.

Además, mientras la población a la que exterminan se muere de hambre, han cocinado y comido delante de ellos. Demoliciones con música, cumpleaños e incluso dedicatorias de los bombardeos en los que morían inocentes. "Te lo dedico a ti, amor", se escucha a un soldado en uno de esos vídeos subidos por ellos mismos.

Porque suben fotos orgullosos de los palestinos que han matado. Les han llegado a usar para promocionar un negocio de joyería y se montan fiestas en medio de la destrucción y del genocidio. Sus atrocidades han traspasado fronteras, pues de Gaza han hecho lo mismo en Cisjordania, en Líbano y en Siria, y allá donde Netanyahu tenga a bien mandarles.

Armados, cómo no, y con perros preparados para atacar aunque sea a una anciana mientras duerme. Han cometido abusos sexuales en una prisión de Israel y han atacado a las multitudes que lloran a sus muertos, como en el funeral de Shireen Abu Akleh.

A pesar de todo, aún con las numerosas evidencias, el 88% de las investigaciones abiertas han quedado en nada. Sin consecuencias para el "Ejército con más moral del mundo", según Netanyahu.

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