Israel lleva su 'línea amarilla' a Líbano: las excusas de Netanyahu para justificar sus ataques a pesar del alto el fuego

Los detalles El primer ministro israelí dice que "aún" no han terminado en el país y habla de una "zona de seguridad" que comienza "en el mar Mediterráneo y se extiende hasta el monte Dov y Hermón, hasta la frontera con Siria"

Benjamin Netanyahu ha declarado que Israel no se retirará de Líbano, afirmando que aún no han terminado su misión en la zona. Justifica la presencia de las fuerzas israelíes en territorio libanés a pesar del alto el fuego, describiéndolo como un "acuerdo de paz histórico". Netanyahu menciona una "zona de seguridad reforzada" que comienza en el Mediterráneo y se extiende hasta la frontera con Siria. Esta área de 10 kilómetros amenaza a los libaneses que necesitan cruzarla. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan sus operaciones, justificando sus acciones como autodefensa, similar a sus tácticas en Gaza.

Benjamin Netanyahu no tiene intención alguna de irse de Líbano. Dice que no han terminado. Que "aún" no han terminado en el país. Que van a "seguir" en, como die, "una zona de seguridad reforzada". Así justifica sus ataques. Así justifica la presencia de las fuerzas hebreas en territorio libanés a pesar de ese alto el fuego.

De una tregua que él mismo define como "acuerdo de paz histórico" con Líbano. Sin embargo, ha hecho lo mismo que con Gaza, con esa línea amarilla que los israelíes emplearon como excusa para justificar sus nuevas matanzas.

"Comienza en el mar Mediterráneo y se extiende hasta el monte Dov y Hermón, hasta la frontera con Siria", explica el primer ministro de Israel.

Todo apunta a lo que apunta. A que Netanyahu, a que Israel, tiene intención de seguir golpeando Líbano asegurando que todo lo que pase en esa zona no viola el alto el fuego. En una zona que, como dice el líder hebreo, consta de "10 kilómetros".

Una que amenaza a todos los libaneses que necesiten cruzarla para volver a casa. Ante esto, han tenido que improvisar incluso después de la destrucción del puente que comunicaba el norte y el sur del país.

Las FDI, a lo suyo: "Se ha eliminado a terroristas que operaban en el área de la línea de defensa avanzada para prevenir una amenaza directa".

Así hablan y así actúan, porque como dicen están autorizadas para tomar medidas para la autodefensa, manteniendo la seguridad de los civiles de Israel y las fuerzas desplegadas en el terreno.

Son justificaciones, o más bien excusas, similares a las que Israel usó en la Franja de Gaza para continuar matando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.