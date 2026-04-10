Sánchez reitera la posición de España ante la guerra y habla de "supuestos aliados": "No a una nueva Gaza en Líbano"

¿Qué ha dicho? Pedro Sánchez vuelve a dejar clara la posición de España ante la guerra: Asegura que "es fácil pensar que la solución es replegarse", pero él no ha dudado en pedir a la UE que actúe "con coherencia y empatía" ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario por parte de Israel.

En el día 42 de la guerra en Oriente Medio, las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán están a punto de comenzar, mientras la tregua se tambalea por los continuos bombardeos de Israel sobre Líbano. En este contexto, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha condenado enérgicamente las acciones de Benjamin Netanyahu, calificándolas de masacre y pidiendo a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. Sánchez ha instado a la UE a actuar con rapidez y coherencia ante las violaciones del derecho internacional humanitario, abogando por un Ejército europeo común para reforzar la autonomía y seguridad de Europa. Con más de 1.500 muertos en Líbano, su llamado es claro: "No a una nueva Gaza en Líbano".

Día 42 de la guerra en Oriente Medio y ya se cuentan las horas para que se inicien las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Con una tregua más frágil que nunca, porque las bombas siguen cayendo, sobre todo las de Israel sobre Líbano, Islamabad se blinda para acoger estas negociaciones. Y mientras Donald Trump habla del "reinicio más poderoso del mundo", el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha vuelto a gritar el lema de 'No a la guerra'.

Así, Sánchez ha vuelto a condenar la nueva masacre que está cometiendo Benjamin Netanyahu en Líbano, donde los bombardeos son indiscriminados contra la población y ya se están demoliendo viviendas para mover las fronteras israelíes. Ante esta barbarie, el presidente del Ejecutivo español ha pedido a los miembros de la Unión Europea suspender el acuerdo de asociación con Israel. Denuncia que no podemos estar inmóviles ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario.

"No permitamos una nueva Gaza en el Líbano". Así de duro se ha mostrado en su intervención en el 'European Pulse Forum', en Barcelona. Porque Sánchez ha vuelto a llamar la atención a la UE, pidiendo que se actúe rápidamente, "con coherencia y empatía". Hay que responder ante un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

Ejército europeo "mañana mismo"

Ha afirmado que "es fácil pensar que la solución es replegarse ante las violaciones al derecho internacional, que debamos resignarnos ante 'supuestos' aliados, voy a decirlo entre comillas, ante el auge de fuerzas reaccionarias, asumir estas formas de hacer política". Así, ha añadido que "es lo cómodo, pero también un inmenso error", ha explicado.

Además, Pedro Sánchez ha abogado por reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común. En ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un Ejército europeo común.

"No en diez años, ni en dos", ha pedido el presidente. Porque el sufrimiento del pueblo libanes se incrementa cada día. Desdes que comenzara la guerra ya son más de 1.500 los muertos bajo los bombardeos de Israel. En su ataque más mortífero de esta semana, en solo diez minutos de bombas y misiles, murieron más de 300 personas en Beirut. Por ello, el reclamo de: "No a una nueva Gaza en Líbano".

Sanchez ha asegurado también que España está abierta a un "Ejército europeo común, ya mismo". Y entiende que "Europa representa una esperanza para la paz" y que "tiene que ser un socio fiable".

"Una guerra diplomática" contra Israel

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha acusado este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un vídeomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

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