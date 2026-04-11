Las claves de la negociación entre EEUU e Irán: un alto el fuego inminente, la retirada de tropas y la autoridad del estrecho de Ormuz.

El contexto La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance ha aterrizado este sábado en la base aérea de Nur Jan, a las afueras de Islamabad, a pocas horas del comienzo de unas cruciales conversaciones de paz con la contraparte iraní.

La delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente JD Vance, ha llegado a Pakistán para iniciar conversaciones de paz con Irán, marcando un encuentro de alto nivel sin precedentes desde 1979. Vance fue recibido por altos funcionarios pakistaníes y se reunirá con asesores clave. Las negociaciones buscan poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y se centran en exigencias mutuas: Irán pide el levantamiento de sanciones y reconocimiento sobre el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos demanda la apertura del estrecho y la reducción de la capacidad misilística iraní. Ambas partes buscan un consenso basado en un plan de 10 puntos de Irán.

La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance ha aterrizado este sábado en la base aérea de Nur Jan, a las afueras de la capital de Pakistán, Islamabad, a pocas horas del comienzo de unas cruciales conversaciones de paz con la contraparte iraní. Eso sí, como todo acuerdo, ambas partes tienen exigencias para cumplir.

Por su parte, Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de las Fuerzas de Defensa, el mariscal Asim Munir, y se reunirá con sus dos principales asesores en la negociación, Jared Kusher y Steve Witkoff, respectivamente el yerno y el asesor para Oriente Próximo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las conversaciones no solo representan el esfuerzo más importante para poner fin a la guerra que estalló el pasado 28 de febrero sino que son el primer encuentro de alto nivel entre representantes de ambos países desde la Revolución Islámica de 1979 en Irán.

La delegación iraní está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y también incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Acompañan el secretario del Consejo Supremo de Defensa Nacional, Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemati.

Desde Teherán insisten en que las conversaciones formales solo podrán comenzar después de que Washington se comprometa a un alto el fuego en Líbano, lugar donde los bombardeos y ataques se recrudecen cada día. Mientras, desde Israel y Estados Unidos han declarado que Líbano no forma parte del alto el fuego; pero Irán sigue insistiendo en que sí.

Así, Irán exige a EEUU que desbloquee sus activos y levante las sanciones que han paralizado su economía durante años Por su parte, Washington ha indicado que está dispuesto a un alivio significativo de las sanciones, pero solo a cambio de concesiones iraníes en materia de desarrollo nuclear y de misiles.

De esta manera, y como cabía esperar, territorio iraní exige el reconocimiento de su autoridad sobre el estrecho de Ormuz, uno de los escenarios protagonistas del conflicto, y piden indemnizaciones por los daños causados durante seis meses de guerra, además de que las tropas de EEUU se retiren de inmediato de la región.

Eso sí, desde EEUU también tienen algo que decir. Estos reclaman que se abra el estrecho a petroleros y otros buques sin limitación ni peajes marítimos y que Irán reduzca drásticamente su capacidad misilística, algo innegociable para los iraníes.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, declaró este viernes que se ha alcanzado un consenso para que el plan de 10 puntos de Irán sirva de base para las negociaciones con EEUU. En una reunión con enviados extranjeros y representantes de organizaciones internacionales en Teherán, Ravanchi afirmó que Irán acoge con beneplácito la diplomacia y el diálogo, pero que nunca aceptará conversaciones basadas en información falsa o diseñadas para allanar el camino a una nueva agresión militar.

Mientras, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaraba el miércoles que el alto el fuego de dos semanas con los estadounidenses no supone el fin de la guerra, a la espera de negociaciones sobre los detalles del plan.

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