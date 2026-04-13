Irán ignora el bloqueo de Trump y advierte a los buques de que acercarse a Ormuz supone "violar el alto el fuego"

Dos buques, en el estrecho de Ormuz en una imagen de archivo

El contexto Donald Trump anunció el bloqueo, "con efecto inmediato", de todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes tras concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz violará el alto el fuego, tras el anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en puertos iraníes. Estados Unidos comenzará este bloqueo el lunes, aplicándolo de manera imparcial a buques de todas las naciones, excepto aquellos que transiten por el estrecho hacia puertos no iraníes. Donald Trump ha ordenado interceptar buques que paguen peajes a Irán y destruir minas en el estrecho. Acusa a Irán de mantener ambiciones nucleares, tras el fracaso de negociaciones de paz en Pakistán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego. Un comunicado que se produce tras el anuncio del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes.

"La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz viola el alto el fuego", ha señalado Al Jazeera en la red social X.

El pronunciamiento de la Guardia Revolucionaria se ha conocido después de que Estados Unidos anunciara que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT).

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", indicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", aclaró la nota.

Por su parte, Donald Trump destaco que "con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir 'puede que haya una mina por ahí' de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar".

El Ejército estadounidense no solo realizará un bloqueo, sino que también tienen órdenes del republicano de "buscar e interceptar a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán". "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!", advirtió.

El presidente de Estados Unidos ha acusado a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.