Las fisuras del contrabloqueo de Trump en Ormuz: hasta cuatro petroleros burlan a la armada de EEUU y cruzan el estrecho

Los detalles Para ello, Trump ha desplegado 15 buques de guerra en el mar Arábigo, casi a las puertas del estrecho de Ormuz. Entre ellos el Abraham Lincoln, dos destructores lanzamisiles y varios destructores guiados por misiles.

En apenas 24 horas, el tiempo que lleva activo el bloqueo de Donald Trump para el estrecho de Ormuz, se ha monitorizado el paso de al menos cuatro buques. Uno de ellos, de bandera china. Y eso que, en teoría, hay 15 buques de guerra de Estados Unidos intentando evitar que eso pase.

Por ello, ya se puede decir que el operativo de Trump para hacerse con el control a la desesperada de Ormuz está empezando a fallar. Y ojo, porque desde Riad, Arabia Saudí, ya se han empezado a lanzar señales de alarma.

"No pasarán por el estrecho de Ormuz", decía Trump sin pensar o esperar que su contrabloqueo para dañar a Irán y a sus aliados haría aguas tan pronto. Porque no han sido uno, sino cuatro, los petroleros que habrían burlado a la armada estadounidense, según la 'BBC'.

De hecho, en el vídeo que acompaña esta noticia, se puede ver a un buque atravesando el doblemente cerrado Ormuz. Se trata del barco chino Rich Starry, uno de los primeros en desafiar a Trump y que ha logrado salir del golfo Pérsico navegando durante la noche. El Starry y su propietario, chino, ya habían sido sancionados por Estados Unidos por sus negocios con Irán.

El éxito de estos petroleros, según señala la cadena británica, habría sido transmitir datos de posición falsas, una práctica conocida como suplantación de identidad para disimular sus movimientos.

Pero Trump se agarra al derecho a decidir quién pasa, forzando la situación en la zona. "Aunque estamos en una fase de a ver quién aguanta más sin exportar petróleo, probablemente estallen las hostilidades en días o semanas", explica Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa.

Para ello ha desplegado 15 buques de guerra en el mar Arábigo, casi a las puertas del estrecho. Entre ellos el Abraham Lincoln, dos destructores lanzamisiles y varios destructores guiados por misiles.

Queda justo una semana para que se cumpla el plazo de alto el fuego y, a pesar de que JD Vance habla de "positividad", todo apunta a que van a forzar hasta el último momento.

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