Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza a Irán con que "no quedará nada de ellos" si no llegan a un acuerdo

Asesor militar de Jamenei amenaza a EEUU con hacer del mar de Omán "su cementerio" si no cesa el bloqueo de Ormuz Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo" naval del estrecho de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio", advirtiendo asimismo de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que "este alto el fuego es unilateral". "Aunque (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio", ha manifestado Rezaí en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB. Al hilo, ha incidido en que "un bloqueo naval es considerado una guerra" por Teherán, por lo que "este alto el fuego es unilateral". En este sentido, ha prometido que "Irán romperá este bloqueo naval" y ha "aconsejado" al Ejército estadounidense que "ponga fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio". De entrada, el asesor militar de Jamenei ha asegurado que, durante la operación lanzada por Estados Unidos para reabrir el estrecho, "el Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se plantaron frente a los estadounidenses, y uno de los tres buques estadounidenses sufrió graves daños por el fuego de nuestros misiles, algo de lo que no dijeron ni una palabra". "Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción, y al mismo tiempo, la diplomacia continúa", ha declarado, alegando que "Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, pero se toma aún más en serio el trato con el agresor". Europa Press Compartir en X

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Irán anuncia 6.500 arrestos de supuestos espías y opositores desde el inicio de la guerra Las autoridades iraníes han informado del arresto de 6.500 supuestos "espías" y "traidores a la patria" desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero. "Desde el comienzo de la guerra hasta ahora, más de 6.500 traidores a la patria y espías han sido detenidos", ha anunciado el comandante de la Policía Nacional de Irán, el general Ahmad Reza Radan, según ha informado la agencia ISNA. Radan ha asegurado que entre los detenidos hay personas acusadas de espionaje, colaboración con grupos armados y participación en actividades consideradas desestabilizadoras. Según el mando policial, 567 de los detenidos están vinculados a "casos especiales" relacionados con grupos opositores armados y organizaciones que operan contra la República Islámica. Europa Press Compartir en X

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Donald Trump amenaza a Irán si no llega a un acuerdo de paz: "No quedará nada de ellos" El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido este domingo a Irán de que "el tiempo corre" en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que "no quedará nada de ellos" si finalmente retoma la ofensiva militar contra Irán. "El tiempo corre para Irán y lo mejor es que hagan algo rápidamente o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!", ha publicado Trump en redes sociales. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este domingo contactos telefónicos con sus homólogos de Corea del Sur, Cho Hyun, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani en el marco de la ronda diplomática abierta tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. "Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, ha mantenido un intercambio de opiniones esta tarde sobre los últimos acontecimientos regionales en una conversación telefónica con el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Asuntos Exteriores de Qatar", ha publicado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. Teherán ha informado también de la conversación de Araqchi con Cho "sobre los últimos acontecimientos regionales". Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha reprochado a Estados Unidos su discurso sobre "preservar la paz y la estabilidad de los mercados de la energía". "La nueva gran mentira para justificar su guerra ilegal es que están preservando la paz y la estabilidad de los mercados de la energía", ha planteado. "En realidad, ha sido el guerrerismo imprudente de los regímenes de Estados Unidos e Israel que frustraron procesos diplomáticos prometedores", ha señalado. Denuncia así la "agresión militar no provocada contra Irán" que "ha provocado deliberadamente la inseguridad en rutas vitales" para después acusar a Irán de desestabilización "empleando el famoso dicho de Goebbels: 'Acusa a otros de lo que estás haciendo tú'". "Es un guion familiar y cínico: crear una crisis y una guerra y después incrementar la tensión aún más con la excusa de 'restaurar la estabilidad' y 'defender la paz'", ha planteado. Europa Press Compartir en X

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La iraní Ahangarani retrata en Cannes el sufrimiento de Irán a través de su propia familia A través de cinco historias ligadas a su vida personal y a la de su familia, la iraní Pegah Ahangarani ha retratado en Cannes, fuera de la competición oficial, el sufrimiento de los iraníes en el documental de coproducción hispanocheca 'Rehearsals for a Revolution'. "Hay familias con historias mucho más trágicas, mucho más complicadas. Conozco a madres que han perdido un hijo en la guerra y el otro ejecutado por el régimen al mismo tiempo", explicó a EFE este domingo la cineasta, que también ejerció como actriz en su país, pero que vive en Alemania en el exilio desde hace cuatro años. Para ella es extraño, admite, estar en el Festival de Cannes con el telón de fondo del conflicto que se desató a finales de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel, sabiendo que su familia allí sufre las consecuencias de la guerra. Pero es una situación que, en realidad, no le resulta "tan nueva" si la compara con el resto de su vivencia del exilio, porque siempre hay algo que "te impide apreciar todas las dulzuras de la vida". "No sé si es la culpabilidad", reflexiona, una carga que también aborda en el último de los cinco capítulos de su documental, donde narra cómo fue vivir desde la distancia las multitudinarias protestas populares de enero pasado, que fueron aplastadas por el régimen en una ola represiva que, según las organizaciones de derechos humanos, dejó millares de muertos. El documental —en el que Ahangarani llevaba trabajando cinco años— arranca, en realidad, mucho más atrás, con las figuras de sus padres en el momento de la Revolución Islámica de 1979. Su padre fue revolucionario —consideraba, en aquella época, que el de la llegada al poder del ayatolá Jomeini fue el mejor día de su vida— y después militar voluntario en la guerra con Irak. EFE Compartir en X

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EEUU anuncia una serie de acuerdos con China, incluido que "Irán no puede tener armas nucleares" La Casa Blanca ha informado este domingo de una serie de acuerdos alcanzados durante la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, incluido un consenso sobre que "Irán no puede tener armas nucleares", la desnuclearización de Corea del Norte o pactos comerciales. "Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes", ha explicado la Presidencia estadounidense en referencia a las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping. En cuanto a Corea del Norte, Xi y Trump "han confirmado su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte", una expresión habitualmente utilizada con el formato "desnuclearización de la península de Corea" para incluir a Corea del Sur, aunque en este caso menciona únicamente a Corea del Norte. Europa Press Compartir en X

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