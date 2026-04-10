Las negociaciones en Islamabad esperan a un alto el fuego en Líbano con el uranio enriquecido y Ormuz como puntos calientes

Entre líneas Donald Trump, que no se ha dejado ver en días, avisa de que están "recargando los barcos con la mejor munición", y JD Vance, aunque espera que las conversaciones sean "muy positivas", asegura que "si intentan engañarnos, se darán cuenta de que no somos muy receptivos".

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Islamabad para iniciar conversaciones de paz que buscan poner fin a una guerra de más de 40 días. Sin embargo, las negociaciones están en riesgo debido a un frágil alto el fuego, condicionado a que Israel deje de atacar Líbano. El vicepresidente estadounidense JD Vance lidera la delegación de EE.UU., mostrando optimismo si Irán negocia de buena fe. Mientras tanto, Donald Trump advierte sobre una posible ofensiva militar. Irán exige la descongelación de activos y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio. La apertura del estrecho de Ormuz y la liberación de ciudadanos estadounidenses son puntos clave. Más de 60 países respaldan estas tensas negociaciones, esperando un fin a la guerra que ha dejado miles de muertos y heridos.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán ya se dirigen hacia Islamabad (Pakistán) para iniciar el sábado las conversaciones de paz que pongan fin a una guerra que dura ya más de 40 días. Sin embargo, a menos de 24 horas de empezar, las negociaciones están en el aire por un alto el fuego que pende de un hilo y que depende, principalmente, de que Israel deje de atacar Líbano.

"Esta fase de las conversaciones es decisiva para buscar un alto el fuego permanente. El liderazgo de ambos países comenzará mañana las conversaciones en Islamabad", ha declarado el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

El vicepresidente JD Vance, que lidera la delegación estadoundiense, se ha mostrado optimista con este proceso de paz. "Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe" Washington estará "dispuesto a tenderles la mano", ha declarado a los medios, añadiendo que "si intentan engañarnos, se darán cuenta de que el equipo negociador no es muy receptivo".

Mientras tanto, Donald Trump mantiene su retórica amenazante y asegura que el Ejército se está preparando por si no sale adelante. "Lo sabremos en unas 24 horas. Estamos reiniciando la ofensiva. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas (...) para lograr una aniquilación total", ha declarado al 'New York Post'.

Pese a todo, Irán se mantiene firme con sus exigencias previas a la negociación, e Israel podría estar cerca de ceder sobre su ofensiva en Líbano. Según medios árabes, se podría anunciar el mismo sábado un alto el fuego en Líbano, lo que facilitaría la negociación en Islamabad.

Proceso de negociación

El país asiático se ha blindado ante la llegada de los negociadores, que aterrizarán este viernes en la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad. Desde ahí se dirigirán al Hotel Serena, donde se alojarán y donde se celebrarán las conversaciones.

Según ha explicado 'Al Jazeera', se dará lo que se conoce como "conversaciones de proximidad", es decir, que las partes no se verán cara a cara, sino que estarán en salas separadas y los portavoces pakistaníes irán intercambiando sus mensajes.

Como parte de la delegación de EEUU estarán, además de Vance, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Según 'Bloomberg', el lado iraní estará encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Exigencias de Irán antes de negociar

De momento, las negociaciones siguen en el aire. Irán ha amenazado repetidamente con cancelar las conversaciones si Líbano sigue siendo atacado. Defiende que forma parte del alto el fuego acordado con EEUU, algo en lo que Washington discrepa. Igualmente, la Casa Blanca ha presionado a Benjamin Netanyahu para que cese los ataques y provoque la caída del proceso de paz. Una conversación que, según la 'CNN', fue "tensa",

Las líneas rojas de Irán antes de sentarse en la mesa de negociación

El jueves, el primer ministro israelí ya anunció el inicio de conversaciones directas con Líbano a partir de la semana que viene. Sin embargo, podría verse obligado a proclamar un alto el fuego este mismo fin de semana, antes de que comience la negociación en Islamabad.

Teherán también ha marcado como una línea roja la descongelación de sus activos, que sería una medida fundamental antes de empezar a negociar ya que, según Ghalibaf, también estaba dentro del acuerdo de alto el fuego.

Uranio enriquecido y Ormuz, puntos esenciales

En caso de que, efectivamente, se sucedan las conversaciones, Irán y EEUU tienen objetivos completamente opuestos. En primer lugar, estaría el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. La República Islámica exige un reconocimiento formal de su derecho a enriquecer uranio. Además, asegura que en el acuerdo de tregua se incluía tal derecho, algo que EEUU niega categóricamente.

Tras hacer público el pacto, Trump aseguró que Washington iba a trabajar con Irán para que no enriquezca uranio a cambio de levantar sanciones. En una entrevista en 'AFP' fue más allá, afirmando que el pacto permitía que su país pueda gestionar "a la perfección" el uranio enriquecido en poder de Teherán.

La apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es otro de los puntos fundamentales. La Casa Blanca exige a Irán que permita el tránsito libre de los buques. Teherán sostiene que lo abrirá cuando cesen los bombardeos sobre Líbano, pero añade seguir teniendo el control de la ruta.

Estos últimos días ha planteado la posibilidad de hacer pagar tarifas a los barcos que quieran pasar por él, a pesar de que incumpliría con ello la normativa internacional. Trump ya ha advertido que habrá represalias si finalmente llevan a cabo esa medida.

"Los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen más opciones que extorsionar al mundo a corto plazo utilizando las vías fluviales internacionales. ¡La única razón por la que siguen vivos hoy es negociar!", ha expresado este viernes el republicano en Truth Social.

Liberación de ciudadanos estadounidenses

EEUU también tiene previsto incluir la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán como parte de las conversaciones, según ha informado el 'Washington Post', que ha indicado que es una exigencia planteada en el último momento.

Los abogados de los estadounidenses detenidos han asegurado a medios locales que al menos seis personas se encuentran bajo custodia iraní, arrestadas bajo circunstancias no explicadas.

Respaldo internacional

Se auguran así unas negociaciones tensas y difíciles que, según el parlamento iraní, podrían alargarse dos semanas. Incluso expertos y fuentes cercanas al proceso de mediación han indicado a 'Al Jazeera' que en la primera jornada no se esperan grandes avances.

"Pakistán ha logrado reunirlos. Ahora, les corresponde a las partes decidir si están dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para alcanzar una solución definitiva", ha declarado a 'Al Jazeera' Zamir Akram, exembajador de Pakistán ante las Naciones Unidas.

Todo ello, mientras el mundo mira a Islamabad. Más de 60 países han trasladado su respaldo a estas conversaciones. Confían en que salgan adelante para terminar con una guerra que, además de trastocar la economía mundial, ha dejado en poco más de un mes más de 3.000 muertos en Irán, 1.500 en Líbano y otros millares de heridos y personas que han perdido todo.

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