Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'

Javier Ambrossi y Javier Calvo arrasan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'.

Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo han sido galardonados con el Premio a mejor dirección en el Festival de Cannes por su película 'La bola negra', junto al polaco Pavel Pawlikowski por 'Fatherland'. La película, que se estrena el 2 de octubre, se basa en una obra inacabada de Lorca y narra la historia de tres hombres homosexuales en distintas épocas. Durante el festival, la cinta recibió una ovación de 20 minutos. Cristian Mungiu ganó la Palma de Oro por 'Fjord', mientras que otros premios destacaron a 'Minotauro', 'Notre Salut' y 'Das Geträumte Abentueur'.

Triunfo en Cannes. Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo han sido galardonados al Premio a mejor dirección por 'La bola negra'. Lo han hecho junto al polaco Pavel Pawlikowski, por 'Fatherland', en un reconocimiento ex aequo en la 79.ª edición del festival cinematográfico.

La recta final del festival estuvo protagonizada por el estreno de 'La Bola Negra', que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro era un sueño para ellos.

La cinta, que cuenta con la participación de Atresmedia, se estrena en cines el 2 de octubre. Parte de una obra inacabada de Lorca para construir una historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas, 1932, 1937 y 2017. En ella, actúan Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau o Lola Dueñas, además de contar con dos colaboraciones destacadas, las de Penélope Cruz y Glenn Close.

"Cuando dirigíamos esta película, no hacía más que preguntarme siempre lo mismo, me hacía siempre la misma pregunta, y es si estaba honrando a quienes me precedieron y al dirigir esta película, me di cuenta de que la única forma de honrar el sufrimiento, el silencio, la muerte de las personas LGTBIQ que nos precedieron, es asegurándonos de que las siguientes generaciones tengan más libertad", ha expresado este sábado Ambrossi al recoger el galardón.

Los Javis han querido compartir su premio con los otros dos cineastas españoles que competían en la sección oficial de Cannes, Pedro Almodóvar, a quien Calvo se ha referido como "maestro" y con Rodrigo Sorogoyen.

"Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro", ha expresado Calvo durante su discurso, al tiempo que ha explicado que tanto él como Ambrossi "han cambiado mucho" haciendo esta película y que espera que "cambie también a la gente que la vea y que pueda entender cosas y tomar decisiones".

Asimismo, ha añadido que "'La bola negra' es algo que llevan "dentro": "Un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado. Sólo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el cine ayude a eso".

La recta final del festival estuvo protagonizada por el estreno de 'La bola negra', que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

'Fjord', Palma de Oro

La ansiada Palma de Oro se la ha llevado 'Fjord', de Cristian Mungiu. Así se ha anunciado en la gala de clausura del festival, cuyo jurado ha decidido otorgar el premio al director rumano, que se hace con este por segunda vez, tras lograrlo en 2007 por '4 meses, 3 semanas, 2 días'. Además, en 2012, logró el premio a Mejor guion con 'Más allá de las colinas' y en 2016 el premio a Mejor Dirección con 'Graduation'.

En esta ocasión, Mungiu narra la historia de una familia rumana inmigrante que vive en Noruega y que es objeto de una investigación, por la que se enfrentan al escrutinio del sistema judicial local.

El director Cristian Mungiu, ganador de la Palma de Oro por la película "Fjord", en Cannes.

La actriz francobelga Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto ganaron el Premio a la mejor interpretación femenina, por sus papeles en 'Soudain', del japonés Ryusuke Hamaguchi. Además, el francés Emmanuel Marre se ha llevado el Premio a mejor guion por 'Notre Salut', película que también dirige.

Asimismo, 'Minotauro', del ruso Andrei Zviaguintsev, una dura critica a la corrupción de su país bajo el Gobierno de Vladímir Putin, ha ganado el Gran Premio del Jurado. Así, la cinta alemana 'Das Geträumte Abentueur', de Valeska Grisebach, ha conseguido el Premio del Jurado.

El Premio a Mejor Actor ha sido para Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por 'Coward'. A su vez, la Cámara de Oro, se ha dirigido a la mejor ópera prima: 'Ben'Imana', de Marie ClementineDusabejambo. 'Para los contrincantes', de Federico Luis, se ha consagrado como Palma de Oro al mejor cortometraje esta año.

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