Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga: "Odio antisemita"

¿Qué ha pasado? "El espantoso odio antisemita en exhibición aquí es un resultado directo de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez", dicen desde el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado en redes social.

El Gobierno israelí ha expresado su malestar ante la quema de un muñeco de siete metros que representaba al primer ministro Benjamin Netanyahu en El Burgo, Málaga, el 5 de abril. Este acto, parte de la tradicional Quema de Judas, simbolizaba un mensaje contra la guerra y el genocidio, según la alcaldesa María Dolores Narváez. Israel ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada española, Francisca Pedrós Carretero, para manifestar su descontento, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de incitación al odio antisemita. Netanyahu ha criticado a España por su postura diplomática respecto a Israel y su ofensiva en Gaza.

La "guerra diplomática" de Israel contra España continúa. El Gobierno israelí ha convocado este sábado a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresar su malestar por la quema de un muñeco de siete metros del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la localidad de El Burgo, en Málaga, el pasado 5 de abril.

"El espantoso odio antisemita en exhibición aquí es un resultado directo de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado publicado en redes sociales junto a un vídeo de la voladura del muñeco. "Incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio. La encargada de negocios española ha sido convocada para una amonestación", ha añadido.

El pasado 5 de abril, los habitantes de El Burgo quemaron un muñeco de 7 metros lleno con unos 14 kilos de pólvora que representaba a Netanyahu. El evento era la tradicional Quema de Judas de la localidad, celebrada el Domingo de Resurrección. La quema simbolizaba el mensaje 'No a la guerra, al genocidio', según ha dicho la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez. En otras ediciones se han quemado figuras de dirigentes internacionales, como la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El propio Netanyahu acusó este viernes a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel, en referencia a sus repetidas críticas a la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos, y también se quejó recientemente de la posición del Gobierno de Sánchez contraria a la guerra con Irán y los ataques al Líbano.

Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat

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