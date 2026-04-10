Un buque español atrapado en Ormuz desde el inicio de la guerra se niega a cruzarlo hasta tener "garantías de seguridad"

El 'Monte Urbasa', propiedad de Ibaizabal Tankers, se encuentra frente a las costas de Dubái y tiene a bordo 26 tripulantes, tres de ellos españoles.

El tráfico por el estrecho de Ormuz sigue siendo casi inexistente, a pesar de los esfuerzos de Donald Trump para restablecer el comercio tras el alto el fuego con Irán. Antes de la guerra, 150 buques cruzaban diariamente, pero recientemente solo seis lo hicieron. Algunos barcos, como el español 'Monte Urbasa' de Ibaizabal Tankers, están atrapados desde hace más de 40 días. Este buque, con 26 tripulantes, tres de ellos españoles, permanece frente a Dubái y no cruzará sin garantías de seguridad. Trump ha amenazado con abrir el paso sin tarifas, mientras Irán permite el tránsito de buques "no hostiles". La incertidumbre económica persiste.

El tráfico por el estrecho de Ormuz sigue siendo prácticamente nulo. A pesar de que uno de los objetivos de Donald Trump en el alto el fuego con Irán era restablecer el comercio por este paso esencial, el tránsito es, de momento, anecdótico. Frente a los 150 buques diarios que pasaban por él antes de la guerra, este jueves solo lo hicieron seis.

Algunos de ellos están atrapados en la zona desde que empezó la guerra, hace ya más de 40 días. Según ha podido saber laSexta, uno de esos centenares de barcos atrapados es español, concretamente el 'Monte Urbasa', propiedad de la naviera vasca, Ibaizabal Tankers.

A bordo del navío hay 26 personas que forman parte de la tripulación y tres de ellas son españolas. Actualmente, el buque se encuentra frente a la costa de Dubái y, según han comentado a laSexta, no van a cruzar el estrecho hasta que haya garantías de seguridad completas.

Trump ha amenazado a Irán con la reapertura sin tarifas ni peajes, como se ha estado informando recientemente. Por su parte, Teherán informó de que los buques con bandera "no hostil" podrían atravesar el estrecho con un permiso especial. Sin embargo, ante la continuación de los ataques en la región, son muchos los que optan por esperar mientras la incertidumbre por la economía mundial se aumenta.

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