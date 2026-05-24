Zapatero y sus hijas se embolsaron más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas

Los detalles El informe de la UDEF habla de 2,5 millones tanto en las cuentas del expresidente como en las de las jóvenes. Además, indican que el que fuera líder socialista habría recibido 1,5 millones más de varias empresas.

Un informe de la UDEF vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, con el ingreso de más de cuatro millones de euros en cinco años, presuntamente a través de la trama Plus Ultra y otras empresas. Según la investigación, se detectaron 2,5 millones de euros en las cuentas del expresidente y sus hijas, relacionados con pagos de compañías como 'Análisis Relevante' y 'Thinking Heads Group'. Además, Zapatero habría recibido 1,5 millones de euros por servicios de consultoría. El juez José Luis Calama ha bloqueado 19 cuentas bancarias, seis de ellas a nombre de Zapatero, en el marco de esta investigación por tráfico de influencias.

El informe de la UDEF ha señalado a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas. Al expresidente y a Alba y Laura Rodríguez Espinosa. En sus páginas, indican que los tres se habrían embolsado más de 4 millones de euros en cinco años con los pagos de la trama Plus Ultra y de otras empresas.

En el informe, al que ha tenido acceso laSexta, expone que había 2,5 millones de euros tanto en las cuentas del expresidente como en las de sus hijas, detallando pagos de empresas como 'Análisis Relevante', 'Inteligencia Prospectiva', 'Gate Center', 'Thinking Heads Group' y 'Thinking Heads Americas'.

Además, la Policía ha señalado que Zapatero recibió además 1,5 millones de euros de varias empresas para las que realizaba servicios como consultor.

"El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez y la sociedad 'Whatthefav', cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa", justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental, señala el informe.

A eso ha llegado la UDEF. A eso ha llegado viendo que aparte de esos 2,5 millones señalados en primer lugar salen otros ingresos de la cuenta de Zapatero por valor de 1,5 millones con empresas como 'Kreab Iberia', 'Focus Social Research', 'Chinalink Asia Holdings Limited', 'Mimo Advisors', 'Kreab Worldewide', 'Bright Digital Solutions', 'Yewee International Trade Limited' y 'Zayed Award for Human Fraternity'.

Diecinueve cuentas bloqueadas

Ante esto, José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, ha bloqueado un total de 19 cuentas bancarias en el marco de la causa en la que investiga al expresidente.

De todas ellas, seis están a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero y en dos comparte titularidad con Sonsoles Espinosa, su mujer.

El bloqueo de las cuentas afecta también a 13 cuentas de empresas de la trama, entre la que se encuentra Whatthefav, la sociedad de sus hijas.

La paralización de la disposición de bienes también afecta al conjunto de empresas que formaban el entramado societario orientado al tráfico de influencias en cuyo "vértice" el juez Calama, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sitúan al expresidente socialista.

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