Los vuelos y la falta de queroseno, ¿una situación complicada?: "A medida que la guerra avanza entramos en terreno inexplorado"

¿Por qué es importante? "En España tenemos las mejor refinerías de toda Europa donde llega distintos tipos de petróleo de hasta 20 países", dice José María Camarero. "Esto hace que España tenga mucha capacidad de producir queroseno para nosotros y para el resto de socios europeos", agrega.

La guerra en Oriente Medio ha provocado una escasez de queroseno que preocupa a los ciudadanos, especialmente ante las vacaciones. La Unión Europea podría enfrentar una "crisis sistémica" si no se restablece el tránsito por el estrecho de Ormuz, según advierte ACI Europe, que ha instado a Bruselas a tomar medidas urgentes para evitar un impacto severo en la conectividad aérea. Air France ya ha implementado un recargo de 100 euros en vuelos de clase económica. José María Camarero señala que España tiene refinerías capaces de producir queroseno para Europa, pero advierte que la situación podría generar tensiones y precios más altos en los vuelos. Recomienda a los consumidores tener planes alternativos para viajes largos debido a posibles aumentos de precios.

La falta de queroseno por la guerra de Oriente Medio y sus posibles consecuencias en los vuelos de cara a las vacaciones es algo que preocupa a la ciudadanía. La Unión Europea (UE) podría afrontar una "crisis sistémica" de queroseno si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se restablece ya, algo que ya ha advertido la asociación de aeropuertos ACI Europe, que pidió a Bruselas medidas urgentes para evitar un impacto "severo" en la conectividad aérea. De hecho, Air France aplica ya un recargo de 100 euros a los vuelos de clase económica.

Con esta problemática encima de la mesa, José María Camarero, periodista económico en 'ABC', asegura que "en España tenemos las mejor refinerías de toda Europa donde llega distintos tipos de petróleo de hasta 20 países". Según el periodista, "esto hace que España tenga mucha capacidad de producir queroseno para nosotros y para el resto de socios europeos".

El problema es que la guerra en Oriente Medio no termina. "Eso ha sido hasta ahora, a medida que no se resuelve la situación entramos en un terreno inexplorado y lo que puede provocar en las próximas semanas es tensión".

Según Camarero, esto llevará a precios más altos en os vuelos y recomienda al consumidor tener "su plan A y plan B en caso de vuelos muy lejanos". Ya que en este tipo de desplazamientos será donde se pueda notar más la subida.

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