Trump ordena bloquear todos los buques que pasen por Ormuz y afirma que Irán no quiere renunciar a sus "ambiciones nucleares"

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha aseverado que la reunión con la delegación iraní fue "bien" y que se ha llegado a un acuerdo "sobre la mayoría de los puntos" menos sobre el armamento nuclear del régimen ayatolá.

Donald Trump ha expresado su descontento por la falta de acuerdo con Irán en las negociaciones en Pakistán, criticando la negativa de Irán a renunciar a sus "ambiciones nucleares". En respuesta, ha anunciado el bloqueo de buques en el estrecho de Ormuz y la interceptación de aquellos que paguen peajes al régimen iraní. Trump calificó la actitud de Irán como "extorsión internacional" y afirmó que Estados Unidos no cederá. Además, ordenó destruir minas iraníes en el estrecho. Trump enfatizó que Irán debe abrir la vía marítima y renunciar a sus ambiciones nucleares, reiterando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

A Donald Trump no le ha gustado que no se haya podido llegar a un acuerdo con Irán en las negociaciones celebradas este sábado en Pakistán y donde, según él, Irán no ha querido renunciar a sus "ambiciones nucleares". Por ello, ha anunciado el bloqueo de todos los buques que quieran entrar o salir del estrecho de Ormuz así como la interceptación de aquellos que hayan pagado un peaje al régimen ayatolá.

Así lo ha confirmado el presidente estadounidense a través de una publicación en su cuenta de Truth Social. En la misma, Trump ha afirmado que "la reunión fue bien" y que se llegó a un acuerdo "sobre la mayoría de los puntos", pero ha explicado que la discordancia entre ambas partes ha sido sobre el armamento nuclear.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz. En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir 'puede que haya una mina por ahí' de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar", ha anunciado en represalia.

Pero el Ejército estadounidense no solo realizará un bloqueo, sino que también tienen órdenes del republicano de "buscar e interceptar a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán": "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido!".

"Irán sabe mejor que nadie cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jamenei y la mayoría de sus "líderes" están muertos, todo por su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países se sumarán a este bloqueo. No permitiremos que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, lo que es más importante, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán", ha proseguido.

"Ambiciones nucleares"

En una segunda publicación citando la primera, Trump ha apuntado que "Irán prometió abrir el Estrecho de Ormuz, pero a sabiendas no lo hizo". "Esto causó ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países en todo el mundo. Dicen que colocaron minas en el agua, a pesar de que toda su Armada, y la mayoría de sus "lanzadores de minas", han sido completamente destruidos", ha añadido.

Pese a que el republicano duda que lo hayan hecho, sí ha señalado que muchos tampoco quieren correr ese riesgo. "Hay una gran deshonra y un daño permanente a la reputación de Irán y de lo que queda de sus "líderes", pero ya hemos superado todo eso. Como prometieron, ¡más les vale comenzar el proceso para abrir esta VÍA MARÍTIMA INTERNACIONAL cuanto antes!", ha añadido.

Según él, "están violando todas las leyes" y su delegación enviada a Islamabad, encabezada por J.D. Vance, le ha informado de que "Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares".

"En muchos sentidos, los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible. Con el paso del tiempo, mis tres representantes se volvieron, como era de esperar, muy amigables y respetuosos con los representantes de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Ali Bagheri, pero eso no importa porque fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!", ha concluido su mensaje.

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