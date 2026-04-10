Netanyahu tapa sus miserias con bombas: quiere que el humo de Gaza y Líbano se lleve sus problemas por corrupción

Los detalles Benjamin Netanyahu está acusado por delitos de soborno, fraude y de abuso de confianza. Para desviar el foco y olvidar la falta de apoyos internos y externos, apuesta por bombardear Irán, Líbano y hasta cometer un genocidio en Gaza.

Benjamin Netanyahu, líder de Israel, enfrenta una serie de problemas internos y externos mientras mantiene una agresiva política militar en Oriente Medio. A pesar de sus acciones en Líbano, su popularidad cae tanto a nivel internacional como interno, agravada por acusaciones de corrupción, incluyendo soborno y fraude. Netanyahu ha utilizado los conflictos bélicos para desviar la atención de sus problemas judiciales, retrasando su juicio. Además, intenta desestabilizar la tregua en Irán, una estrategia que ha buscado desde la presidencia de George W. Bush. En Gaza, sus políticas han resultado en graves acusaciones de genocidio, con miles de muertos y desplazados. La ONU ha condenado repetidamente estas acciones, señalando a Israel como una de las naciones más conflictivas del mundo.

Aunque está claro que Benjamin Netanyahu está ganando en la guerra en Oriente Medio, al menos consiguiendo sus objetivos de destrucción y masacre en Líbano, también es cierto que el líder de Israel está intentando tapar todas sus miserias y problemas con bombardeos.

Porque Netanyahu no está pasando por su mejor momento. Tiene poco apoyo internacional y cada vez menos apoyo interno. Sin olvidar que se enfrenta a más que graves causas judiciales. Todo lo quiere tapar con el humo de las bombas que lanza en Oriente Medio. Con especial saña en Líbano. Estos son solo algunos de los puntos claves que Netanyahu quiere enterrar, sobre los que quiere desviar la mirada y, para ello, da que hablar atacando territorios.

Soborno, fraude y abuso de confianza

La principal miseria son sus problemas judiciales. Porque Benjamin Netanyahu está acusado de delitos de corrupción, pero a base de iniciar guerras, ha conseguido ir retrasando la cita de su juicio, de sentarse en el banquillo y dar explicaciones ante un juez.

Eso sí, se supone que el juicio por corrupción contra Netanyahu se retoma este domingo. Está acusado de delitos de soborno, fraude y de abuso de confianza.

Sin apoyos en Israel

A esto hay que sumar sus malos resultados en las encuestas. Los números aseguran que Netanyahu perderá las próximas elecciones. Su popularidad cae en picada, pero él se aferra a tirar más bombas contra Irán para mantenerse a flote.

Porque el primer ministro de Israel tiene una misma respuesta para todo: aumentar las atrocidades. De hecho, Netanyahu ya ha anunciado que cometerá más crímenes de guerra; ahora asegura que atacará también ambulancias en las zonas de Líbano donde ha ordenado evacuaciones.

Reventar la tregua en Irán

Además, bombardeando Líbano, Netanyahu está intentando reventar la tregua en Irán. Porque él quiere esa guerra en marcha y la deseó desde el momento en el que en Estados Unidos gobernaba George W. Bush, el 43º presidente de los Estados Unidos.

Netanyahu ya intentó venderle sus ideas a Bush. Convencerle de que EEUU entrara en guerra con Irán. Continuó intentándolo cuando llegó a la Casa Blanca Barack Obama y también con Joe Biden. Pero nadie le hizo caso, hasta que el magnate Donald Trump se metamorfoseó en presidente de los Estados Unidos y decidió creerse a su amigo 'Bibi'.

Así lo ha contado el que fuera secretario de Estado de Obama, John Kerry: "Se reunió con el presidente Obama. El presidente Obama se negó. (...) El presidente Biden se negó. El presidente Bush se negó. El único presidente que ha accedido a esto, obviamente, es el presidente Trump", ha asegurado.

El genocidio en Gaza

Antes de encender la mecha en Irán y atacar Líbano, Netanyahu apostó por tapar sus miserias desplegando todo un genocidio en la Franja de Gaza.

Para ello, asesinó a más de 680.000 personas, según han denunciado los relatores de la ONU. Pero también ha dejado el 85% de Palestina destruida y 2 millones de personas desplazadas. Es decir, el 90% de los palestinos ya no pueden vivir en Gaza.

Y ahora, mientras miramos a Irán, Israel continúa con la barbarie sobre Gaza. Hay que recordar que Israel acaba de aprobar una ley que implica la pena de muerte en la horca solo para los palestinos que consideran "terroristas" o que hayan cometido crímenes de sangre. Pero también que, en ningún momento, los soldados israelíes han cesado en sus ataques contra los gazatíes.

Tanto, que la ONU sigue insistiendo: Benjamin Netanyahu e Israel están llevando a cabo "actos genocidas" en Gaza. Y es que, en el año 2025, Israel se llevó el dudoso honor de ser la nación más conflictiva del mundo por atacar a seis países.

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