Ahora

En un acto del PNV

El PNV cree que el Gobierno no puede dejar de lado la imputación de Zapatero apelando al lawfare: "Sería irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026"

Los detalles Sobre el PSOE, el presidente de la formación, Aitor Esteban, ha dicho que "ya van nueve casos abiertos", en referencia a las diferentes polemicas que sacuden filas socialistas y a expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el acto político ADI 26/27, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España).El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante el acto político ADI 26/27, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España).EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, ha hablado claro sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en un acto de la formación celebrado en el municipio de Durango, Vizcaya, que mira a las elecciones municipales que se celebrarán en un año. En él, ha señalado que el Ejecutivo no puede dejar de lado las informaciones acerca del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre el PSOE, el mandatario vasco ha dicho que "ya van nueve casos abiertos", en referencia a las diferentes polemicas que sacuden filas socialistas y a expresidentes como Zapatero, recientemente imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.

"El apoyo a Zapatero por parte de Sánchez es absoluto", ha indicado Esteban, añadiendo que el Gobierno español "no puede ventilar el asunto apelando lawfare". Durante su intervención en este acto, el presidente ha expuesto que lo que está ocurriendo en España a nivel político "es muy serio" y que sería "irresponsable que Sánchez siguiera más allá del 2026".

Para el mandatario, es "muy difícil" que el presidente socialista "pueda culminar la legislatura sin rumbo, sin presupuestos, sin mayoría y con esta agenda judicial".

En este acto tambien han participado el lehendakari, Imanol Pradales, entre otros políticos como Iñigo Ansola, Euge Arrizabalaga, Jone Berriozabal o Unai Hualde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF sospecha que Plus Ultra sobornó al presidente del fondo de la SEPI que concedió el rescate: "10K done"
  2. 'La vivienda nos cuesta la vida': miles de personas salen a las calles de Madrid para exigir "medidas urgentes" y denunciar el rentismo
  3. "Hay avances significativos, pero no definitivos": EEUU e Irán deshojan la margarita ante un posible acuerdo de paz
  4. Un tiroteo cerca de la Casa Blanca acaba con el atacante muerto y con un civil herido
  5. Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'
  6. Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv