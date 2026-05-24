El PNV cree que el Gobierno no puede dejar de lado la imputación de Zapatero apelando al lawfare: "Sería irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026"

Los detalles Sobre el PSOE, el presidente de la formación, Aitor Esteban, ha dicho que "ya van nueve casos abiertos", en referencia a las diferentes polemicas que sacuden filas socialistas y a expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero.

Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez en un acto en Durango, Vizcaya, en vísperas de elecciones. Esteban subrayó que el Ejecutivo no debe ignorar las acusaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, implicado en el caso Plus Ultra. Mencionó que "ya van nueve casos abiertos" en el PSOE, destacando el absoluto apoyo de Sánchez a Zapatero y calificando de irresponsable que Sánchez continúe más allá de 2026. Esteban cuestionó la capacidad del presidente para culminar la legislatura sin rumbo claro. También participaron Imanol Pradales, Iñigo Ansola y otros políticos.

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, ha hablado claro sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en un acto de la formación celebrado en el municipio de Durango, Vizcaya, que mira a las elecciones municipales que se celebrarán en un año. En él, ha señalado que el Ejecutivo no puede dejar de lado las informaciones acerca del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre el PSOE, el mandatario vasco ha dicho que "ya van nueve casos abiertos", en referencia a las diferentes polemicas que sacuden filas socialistas y a expresidentes como Zapatero, recientemente imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.

"El apoyo a Zapatero por parte de Sánchez es absoluto", ha indicado Esteban, añadiendo que el Gobierno español "no puede ventilar el asunto apelando lawfare". Durante su intervención en este acto, el presidente ha expuesto que lo que está ocurriendo en España a nivel político "es muy serio" y que sería "irresponsable que Sánchez siguiera más allá del 2026".

Para el mandatario, es "muy difícil" que el presidente socialista "pueda culminar la legislatura sin rumbo, sin presupuestos, sin mayoría y con esta agenda judicial".

En este acto tambien han participado el lehendakari, Imanol Pradales, entre otros políticos como Iñigo Ansola, Euge Arrizabalaga, Jone Berriozabal o Unai Hualde.

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