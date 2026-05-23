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F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Canadá de la temporada 2026 de Fórmula 1.

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Madrid,
Kimi Antonelli en el GP de CanadáKimi Antonelli en el GP de CanadáGetty

ANTONELLI ASUSTA

Ha quedado 3º, sí. Pero la realidad es que, de haber salido en primera posición, no habría tenido ningún tipo de oposición. Ha mostrado un ritmo espectacular, por encima de su compañero y de Lando Norris a pesar de salirse a la hierba en dos ocasiones y botar violentamente. No pudo rebasarles en pista, pero lo cierto es que se le nota en racha.

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