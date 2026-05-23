F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1

RUSSELL NO DA SU BRAZO A TORCER Tras el encontronazo en pista en la sprint, Russell ha dejado bien claro que no va a dejar pasar a nadie. Quiere su Mundial y este año es su gran oportunidad. Sin embargo, posiblemente lo que no esperaba era la rebeldía de Kimi Antonelli. Veremos qué ocurre en la 'qualy' de hoy. Compartir en X

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ANTONELLI ASUSTA Ha quedado 3º, sí. Pero la realidad es que, de haber salido en primera posición, no habría tenido ningún tipo de oposición. Ha mostrado un ritmo espectacular, por encima de su compañero y de Lando Norris a pesar de salirse a la hierba en dos ocasiones y botar violentamente. No pudo rebasarles en pista, pero lo cierto es que se le nota en racha. Compartir en X

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