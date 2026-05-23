BATALLA EN MERCEDES
F1 2026, en directo: Clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Canadá de la temporada 2026 de Fórmula 1.
MCLAREN, A LA ESPERA
Siguen un pasito detrás de Mercedes, pero un pasito muy corto. Norris le ha aguantado el ritmo toda la sprint a Russell. Solo le ha faltado encontrar el hueco para intentar adelantarlo. Cuidado si Mercedes falla, porque ahí estará McLaren.
RUSSELL NO DA SU BRAZO A TORCER
Tras el encontronazo en pista en la sprint, Russell ha dejado bien claro que no va a dejar pasar a nadie. Quiere su Mundial y este año es su gran oportunidad. Sin embargo, posiblemente lo que no esperaba era la rebeldía de Kimi Antonelli. Veremos qué ocurre en la 'qualy' de hoy.
ANTONELLI ASUSTA
Ha quedado 3º, sí. Pero la realidad es que, de haber salido en primera posición, no habría tenido ningún tipo de oposición. Ha mostrado un ritmo espectacular, por encima de su compañero y de Lando Norris a pesar de salirse a la hierba en dos ocasiones y botar violentamente. No pudo rebasarles en pista, pero lo cierto es que se le nota en racha.
MUY BUENAS TARDES/NOCHES
Regresamos, por segunda vez hoy, esta vez para disfrutar de la clasificación del Gran Premio de Canadá. Tras una carrera sprint que ha hecho estallar la rivalidad entre Antonelli y Russell, llega la hora de definir la parrilla de salida del domingo.