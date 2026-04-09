Netanyahu anuncia conversaciones con Líbano para el desarme de Hizbulá tras hablar con Trump y sin alto el fuego

Entre líneas El alto el fuego entre Irán y EEUU pende de un hilo y Teherán ha advertido que sus conversaciones en Pakistán para poner fin a la guerra dependen de que EEUU incluya a Líbano en la tregua.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a su Gobierno iniciar negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer relaciones pacíficas. Esta decisión sigue a una conversación con Donald Trump, quien busca mantener el alto el fuego acordado con Irán. Las conversaciones, impulsadas por presiones de EEUU, se centrarán en desescalar el conflicto tras ataques que han dejado más de 250 muertos. Irán ha condicionado sus conversaciones con EEUU a incluir a Líbano en el alto el fuego. Las negociaciones se llevarán a cabo en Washington, con participación de representantes de ambos países y EEUU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este jueves que ha ordenado a su Gobierno iniciar negociaciones directas con Líbano "lo antes posible", con el objetivo de desarmar al grupo chií Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas" entre ambos países. Una decisión que ha tomado después de hablar con Donald Trump, que intenta por su parte mantener en vigor el alto el fuego acordado con Irán.

"Ante los reiterados llamamientos de Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las inicie lo antes posible", ha informado Netanyahu en una nota publicada por su Oficina. "Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hizbulá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano", ha añadido.

Esta declaración se produce pocas horas después de que Israel haya ordenado la evacuación urgente de gran parte de los suburbios de la capital libanesa, Beirut, ante ataques inminentes de su Fuerza Aérea.

"El Ejército de Defensa continúa sus operaciones y ataques contra infraestructura militar perteneciente al grupo terrorista Hizbulá en diversas zonas de los suburbios del sur (de Beirut)", advirtió en un comunicado el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

Presiones de EEUU

No obstante, este cambio de política podría venir por las presiones de EEUU para que desescale el conflicto, ya que los ataques masivos del miércoles contra Líbano, en los que han muerto más de 250 personas, han puesto en peligro el alto el fuego, ya de por sí débil, al que habían llegado Washington y Teherán, ya que la República Islámica defiende que Líbano forma parte de ese alto el fuego.

En este sentido, Irán ha amenazado con posponer sus conversaciones con EEUU, que están previstas para este sábado, si no se incluye a Líbano en el alto el fuego. Así, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado que la celebración de negociaciones para poner fin a la guerra depende de que Washington cumpla sus compromisos "en todos los frentes, incluido el Líbano".

Netanyahu habló por teléfono con Donald Trump y el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff. Según altos funcionarios estadounidenses a 'Axios', Witkoff pidió a Netanyahu que "se calmase" y que se abriese al diálogo.

Qué se sabe de las futuras conversaciones Israel-Líbano

Sin embargo, todavía se desconocen muchos detalles sobre estas conversaciones o si implicarán un alto el fuego en Líbano, algo que el primer ministro israelí no menciona en ningún punto de su comunicado.

Todo apunta a que EEUU tendrá un papel destacado en las negociaciones ya que, según 'Axios', se desarrollarán en el Departamento de Estado en Washington y comenzarán la próxima semana. Asimismo, un alto funcionario libanés ha declarado a 'Reuters' que su gobierno necesita a Estados Unidos "como garante de cualquier acuerdo con Israel".

Con respecto a los participantes, está previsto que por el lado estadounidense, lidere las reuniones el embajador de EEUU en Líbano, Michel Issa. De Israel estará su embajador en Washington, Yechiel Leiter, mientras que a Líbano le representará su embajadora en Washington, Nada Muawad.

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