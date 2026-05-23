Bad Bunny lleva Puerto Rico a Barcelona en un espectáculo colosal de salsa y reguetón con 'La Casita' en pleno Montjuic

Los detalles El artista, siete años después de su última visita a la Ciudad Condal, ha interpretado éxitos como 'Callaíta', 'Pitorro de coco', 'Moscow Mule', 'Dákiti' y 'Yonaguni' en un concierto total en el que estuvo acompañado por una orquesta.

Siete años después, Bad Bunny ha regresado a Barcelona, actuando en el Estadi Olímpic ante 59.000 personas. Este concierto marca el inicio de su gira por España, en la que espera reunir a más de 600.000 seguidores en 12 conciertos. En su regreso, interpretó temas de su nuevo álbum "Debí tirar más fotos", mostrando una evolución musical con una orquesta que combina viento y percusión. La actuación incluyó éxitos como 'Callaíta', 'Pitorro de coco' y 'Yo perreo sola', junto a invitados VIP. Tras Barcelona, el artista se presentará en Madrid y otras ciudades europeas hasta julio.

Siete años después, Bad Bunny ha vuelto a Barcelona. Ha vuelto a actuar en Barcelona. Lo ha hecho en el Estadi Olímpic de la Ciudad Condal, en un estadio abarrotado por 59.000 personas para ver a un artista que hacía tiempo que no se dejaba ver por la zona. Que se va a marcar un auténtico tour por España de 12 conciertos de los que ya lleva uno. Uno que le ha hecho encumbrarse al cielo barcelonés.

Porque se veía venir. Porque ya las aglomeraciones que había en su hotel y las colas para comprar su ropa en Zara presagiaban lo que estaba por llegar. Estaba en la ciudad el fenómeno musical del año. Estaba en Barcelona alguien que quiere juntar a más de 600.000 fieles en todos los conciertos que va a hacer en España.

En cuanto a Barcelona, lo último que cantó por allí fue 'Chambea', en un Sónar del lejano y prepandémico 2019. En una testosterónica amenaza que hoy sería casi irreconocible dentro del imaginario reivindicativo de 'Debí tirar más fotos', de 2025, disco con el que Benito Antonio Martínez Ocasio está dando la vuelta al mundo tras pulverizar récords en la música en español.

Siete año después, la juerga sigue. Con el artista metido en un traje blanco y 'La Mudanza', un álbum de infancia salsero y "un aplauso pa' mami y papi porque en verda' rompieron".

"Han pasado unos cuantos años y algunas cosas sin querer se han olvidado", se ha disculpado el puertorriqueño mientras pedía ayuda a Montjuic con 'Callaíta', puesta en escena con unos arreglos que firmaría el mismísimo Héctor Lavoe. Tras ella, 'Pitorro de coco' entre los acordes de 'Bamboleo', 'Weltita' junto a Chuwi y el romántico bolero, si es que existe alguno que no lo sea, 'Turista'.

El principal cambio con ese Bud Bunny que se pateaba España entre discotecas y festivales, más allá de la evolución que supusieron 'YHLQMDLG' y 'Un verano sin ti', es la orquesta que lo acompaña hoy en día, con viento y percusión que hicieron de 'Baile inolvidable' y 'Nuevayol' dos clásicos salseros que bien podrían sonar en La Paloma.

Porque Benito Antonio Martínez Ocasio hoy es raíz y no hay mejor ejemplo que 'La Casita', la estructura situada en el centro de la pista inspirada en el típico hogar puertorriqueño, desde donde ha sacado munición reguetonera con 'Veldá', 'Tití me preguntó', 'Neverita' y 'Si veo a tu mamá', rodeado de invitados VIP.

El porche, donde estaban Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi o Balde, ha pasado a un segundo plano cuando el cantante se ha encaramado al tejado de la casa para seguir la velada con 'Voy a llevarte pa PR', 'Me porto bien', 'No me conoce', o 'Bichiyal'. En un bloque de una no tan lejana nostalgia reguetonera, Bad Bunny ha puesto a mover el culo al Lluís Companys con 'Yo perreo sola', acompañado de Bad Gyal, quien ha tirado 'Da Me' sola como preludio a 'Safaera', algo así como el 'Bohemian Rhapsody' del urbano latino.

De vuelta a esos bolos de 2016, 2017 y 2018, un emocionado Bad Bunny, enfundado ahora en un chándal, gorra y gafas, ha recuperado 'Diles', 'Monaco' y 'La Santa', un tema exclusivo para la noche del concierto.

El espíritu plenero de 'Debí tirar más fotos' ha regresado de la mano Los Pleneros de la Cresta y 'Café con ron', última entrega desde La casita, y de nuevo en el escenario principal, el asunto ha continuado, encamisado y luciendo un gorro con orejeras, con 'Ojitos lindos', 'La canción' y 'Kloufrens'.

No podían faltar otros tres himnos del reguetón como son 'Moscow Mule', 'Dákiti' y 'Yonaguni', que, encadenados, han servido de preámbulo del cierre, con la reivindicación boricua 'El apagón', el reproche nostálgico viral 'Debí tirar más fotos' y, tras un largo fundido a negro, una encendida conclusión con 'Eoo'

Este mismo sábado, el artista vuelve a actuar en Barcelona antes de ir a Madrid, al Metropolitano, para hacer diez conciertos los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio y luego seguir por ciudades como Lisboa, Londres, París o Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio.

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