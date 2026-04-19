Ahora

Semana clave

Pedro Rodríguez alerta del "altísimo riesgo" de escalada en Oriente Medio: "Trump está en un callejón sin salida"

El contexto EEUU e Irán podrían retomar el diálogo en Islamabad después de una primera toma de contactos infructuosa. Según dice el presidente republicano, su delegación ya está rumbo a Pakistán.

Pedro Rodríguez
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La guerra en Oriente Medio entra en una semana decisiva. Una en la que bien podría ser la de la paz o bien podría ser la de una nueva escalada. A esta segunda opción es hacia la que apunta Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales", que indica que hay un "riesgo altísimo" de que las cosas "vayan a peor".

"Hay muchas declaraciones grandilocuentes, pero todo apunta a una escalada. EEUU está enviando más tropas e Irán está reagrupando sus fuerzas", expone.

Y es que las miradas apuntan a Trump: "Esta guerra caprichosa le ha colocado en un callejón sin salida. U ofrece grandes concesiones a Irán o se vuelve a casa con las manos vacías".

En ese sentido, habla de lo que ha sucedido en Ormuz: "Las opciones de escalada son muy reales. Se ha intentado abrir el estrecho y ahora todo es peor que antes todavía".

De momento, Islamabad podría albergar unas nuevas negociaciones entre países. EEUU, según dice Trump, ya ha enviado a su delegación a la capital de Pakistán mientras que Irán supedita todo a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Mientras, Trump, que dice que hasta ahora iba de "tipo majo", ha amenazado de nuevo a los iraníes con lo que está por llegar si no aceptan sus condiciones: "Vamos a bombardear sus puentes y sus centrales eléctricas".

Y ha ido más allá, afirmando que es la "última oportunidad" de Irán para buscar una salida negociada o si no "el país volará por los aires".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. A EEUU e Irán les puede la ira y se amenazan antes de su posible reunión en Islamabad: "Volaré el país por los aires"
  2. El Gobierno propondrá que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel
  3. Dardos entre PP y PSOE en Andalucía: Sánchez critica su "discurso racista" mientras Feijóo denuncia la "corrupción insoportable" del Gobierno
  4. Admitida la querella de una exconcejala del PP contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral
  5. "¡Fuera la mona!": Madrid recibe a María Corina Machado con cánticos racistas contra Delcy Rodríguez alentados por Carlos Baute
  6. Dos nuevos fallecidos elevan a tres las víctimas mortales tras un incendio en un edificio de Los Realejos, Tenerife