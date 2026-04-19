Pedro Rodríguez alerta del "altísimo riesgo" de escalada en Oriente Medio: "Trump está en un callejón sin salida"

El contexto EEUU e Irán podrían retomar el diálogo en Islamabad después de una primera toma de contactos infructuosa. Según dice el presidente republicano, su delegación ya está rumbo a Pakistán.

La situación en Oriente Medio se encuentra en un punto crítico, con posibilidades de paz o una nueva escalada del conflicto. Según Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, el riesgo de que las tensiones aumenten es muy alto. Estados Unidos está enviando más tropas, mientras que Irán reagrupa sus fuerzas. La estrategia de Trump ha llevado a un callejón sin salida, con opciones limitadas: conceder a Irán o retirarse sin logros. Islamabad podría ser sede de nuevas negociaciones, pero todo depende de la reapertura del estrecho de Ormuz. Trump ha amenazado con bombardear infraestructuras iraníes si no se aceptan sus condiciones, calificando esta situación como la "última oportunidad" para Irán.

La guerra en Oriente Medio entra en una semana decisiva. Una en la que bien podría ser la de la paz o bien podría ser la de una nueva escalada. A esta segunda opción es hacia la que apunta Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales", que indica que hay un "riesgo altísimo" de que las cosas "vayan a peor".

"Hay muchas declaraciones grandilocuentes, pero todo apunta a una escalada. EEUU está enviando más tropas e Irán está reagrupando sus fuerzas", expone.

Y es que las miradas apuntan a Trump: "Esta guerra caprichosa le ha colocado en un callejón sin salida. U ofrece grandes concesiones a Irán o se vuelve a casa con las manos vacías".

En ese sentido, habla de lo que ha sucedido en Ormuz: "Las opciones de escalada son muy reales. Se ha intentado abrir el estrecho y ahora todo es peor que antes todavía".

De momento, Islamabad podría albergar unas nuevas negociaciones entre países. EEUU, según dice Trump, ya ha enviado a su delegación a la capital de Pakistán mientras que Irán supedita todo a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Mientras, Trump, que dice que hasta ahora iba de "tipo majo", ha amenazado de nuevo a los iraníes con lo que está por llegar si no aceptan sus condiciones: "Vamos a bombardear sus puentes y sus centrales eléctricas".

Y ha ido más allá, afirmando que es la "última oportunidad" de Irán para buscar una salida negociada o si no "el país volará por los aires".

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