Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de "hipocresía"

Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención de cuatro miembros de la Flotilla.

¿Qué han dicho? El Ministerio de Exteriores israelí define como "graves actos de violencia" las cuatro detenciones a la llegada de los activistas a Bilbao después de que los propios miembros de la Flotilla hayan denunciado torturas e incluso violaciones durante sus arrestos.

Israel ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de España tras acusar a las autoridades españolas de violencia contra activistas de la Flotilla. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, se han difundido vídeos e imágenes que muestran estos actos violentos. Además, Israel critica al Gobierno de Pedro Sánchez por no condenar estos hechos y lo acusa de hipocresía al enviar provocadores a Israel mientras emplea violencia contra ellos. El Director Político israelí también exige explicaciones sobre la falta de medidas contra el activista Saif Abukeshek, vinculado a Hamás. Los incidentes ocurrieron en el aeropuerto de Bilbao, donde la Ertaintza detuvo a cuatro personas. En Barcelona, los miembros de la Flotilla denunciaron malos tratos por parte de Israel.

Israel, a través de un escrito en la red social X, ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de España después de los "graves actos de violencia por parte de las autoridades españolas" contra los activistas de la Flotilla.

"Por instrucción del Ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar, el Director Político en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador Yossi Amrani, ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrós, para una reunión de aclaración tras la publicación de vídeos e imágenes que muestran graves actos de violencia por parte de las autoridades españolas contra los provocadores de la Flotilla", comparten los hebreos.

Luego, acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de "hipocresía": "Envía a sus provocadores a Israel para condenar a Israel por sus acciones legítimas y hacer cumplir un bloqueo naval legal mientras que al mismo tiempo las autoridades españolas emplean una violencia grave contra los mismos participantes de la Flotilla".

"El Director Político exige una explicación sobre por qué, 24 horas después de los graves actos de violencia cometidos por las autoridades españolas, el presidente Sánchez o cualquiera de sus ministros no ha considerado oportuno condenar esto. Siempre están rápidos para condenar a Israel por cualquier pretexto que sea", insisten.

El texto continúa analizando la actuación de la Ertaintza en Bilbao: "Las autoridades españolas tuvieron que lidiar solo con provocaciones llevadas a cabo por algunos de los participantes de la Flotilla, mientras que Israel enfrentó provocaciones mucho más graves por parte de cientos de participantes durante cada una de las últimas seis. Ellos han recurrido a una violencia grave que no fue empleada por Israel".

"El Director Político exige explicaciones a la encargada de negocios sobre el motivo por el que España no ha tomado hasta ahora ninguna medida respecto al activista de la flotilla y ciudadano español Saif Abukeshek, quien tiene vínculos con Hamás y contra el que se impusieron sanciones desde EEUU", concluyen.

Los hechos a los que Israel referencia sucedieron en el aeropuerto de Bilbao, cuando la Ertaintza detuvo a cuatro personas a la llegada de los integrantes de la Flotilla.

En Barcelona, los miembros de la Flotilla denunciaron que los israelíes les habían sometido a "malos tratos" tanto físicos como psicológicos, llegando incluso a afirmar que recibieron descargas eléctricas con una pistola táser.

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